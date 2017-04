Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Darryl Sutter je Kingse, za katere že vrsto let igra Anže Kopitar, popeljal do dveh Stanleyjevih pokalov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slaba sezona Kingsov odnesla trenerja Sutterja

Z dosežki povezana (pre)visoka pričakovanja

11. april 2017 ob 08:18

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Anže Kopitar bo dobil novega trenerja, potem ko je uprava Los Angeles Kingsov sklenila, da trener Darryl Sutter in športni direktor Dean Lombardi nista izpolnila ciljev v tej sezoni.

Kingsi, ki so v letih 2012 in 2014 osvojili Stanleyjev pokal, so sezono končali že po rednem delu. Zdaj se v zadnjih treh letih še drugič niso uvrstili v tako želeno končnico.

"To je bila težka odločitev in temeljito smo jo proučili, saj se zavedamo, kaj smo v preteklosti dosegli. A naša prioriteta ostaja prihodnost organizacije. Z besedami ne moremo opisati vsega, kar sta Darryl in Dean naredila za Kingse, za njune dosežke se jima zahvaljujemo. A s takšnimi dosežki so povezana tudi visoka pričakovanja, ki pa v zadnjih treh sezonah niso bila izpolnjena," je ob tem dejal predsednik podjetja AEG, ki je lastnik Los Angeles Kingsov, Dan Backerman.

M. L.