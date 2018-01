Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Najznamenitejši smuk na svetu se bo začel v soboto ob 11.30. Foto: Reuters VIDEO Kline se veseli izziva v... Sorodne novice Innerhofer dobil prvi trening smuka; Perko 33. Dodaj v

Slabi obeti za Slovence na smuku v Kitzbühelu

Na obeh treningih zunaj trideseterice

18. januar 2018 ob 14:08

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Drugi trening smuka v Kitzbühelu je presenetljivo dobil Italijan Matteo Marsaglia, ki se je na skrajšano progo podal s številko 54.

Marsaglia je bil za stotinko hitrejši od Francoza Brica Rogerja, ki je imel številko 30. Tretji je bil Avstrijec Vincent Kriechmayr (+0,16), sledila pa sta še dva smučarja z visoko štartno številko, ki so imele očitno boljše razmere. Jared Goldberger je bil s številko 29 četrti (0,26), Daniel Danklmaier pa s številko 40 peti (0,33).

Tako kot na prvem treningu se niti enemu izmed Slovencev ni uspelo prebiti med 30. Še najhitrejši je bil Klemen Kosi na 37. mestu (+1,70).

Organizatorji so progo skrajšali zaradi mehkega snega v spodnjem delu. V petek bo v Kitzbühelu superveleslalom, v soboto znameniti smuk s petelinjega grebena, v nedeljo pa se bo spored tradicionalno zaključil s slalomom na progi Ganslernhang. Vse tekme si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na startu četrtega superveleslaloma v sezoni bodo tudi štirje Slovenci. Boštjan Kline bo nosil štartno številko 6, Martin Čater bo startal kot 21., Klemen Kosi in Tilen Debelak pa bosta imela startni številki 32 in 48. Na štartni listi je vsega skupaj 71 tekmovalcev.

Drugi trening: 1. M. MARSAGLIA ITA 1:24,73 2. B. ROGER FRA +0,01 3. V. KRIECHMAYR AVT 0,16 4. J. GOLDBERG ZDA 0,26 5. D. DANKLMAIER AVT 0,33 6. J. CLAREY FRA 0,34 7. M. OSBORNE PARADIS KAN 0,36 8. M. MUZATON FRA 0,39 . H. REICHELT AVT 0,39 10. A.-L. SVINDAL NOR 0,52 ... 37. K. KOSI SLO 1,70 40. R. PERKO SLO 1,75 47. M. ČATER SLO 1,96 . B. KLINE SLO 1,96 55. M. HROBAT SLO 3,04 57. T. DEBELAK SLO 3,09

Superveleslalom, štartna lista (petek ob 11.30): 1 J. FERSTL NEM 2 M. CAVIEZEL ŠVI 3 D. PARIS ITA 4 A. THEAUX FRA 5 H. REICHELT AVT 6 B. KLINE SLO 7 K. JANSRUD NOR 9 A.-A. KILDE NOR 11 M. FRANZ AVT 13 V. KRIECHMAYR AVT 15 A.-L. SVINDAL NOR 17 P. FILL ITA 19 M. MAYER AVT ... 21 M. ČATER SLO 32 K. KOSI SLO 48 T. DEBELAK SLO

