Slalom: Shiffrinova sekundo pred vsemi, odstop Bucikove

Finale bo ob 13.30

28. december 2017 ob 08:36,

zadnji poseg: 28. december 2017 ob 11:43

Lienz - MMC RTV SLO

Zadnja letošnja postaja alpskih smučark je Lienz v Avstriji, kjer je na sporedu slalom. Po prvi vožnji premočno vodi Mikaela Shiffrin.

Američanka ima pred najbližjo zasledovalko več kot sekundo prednosti. Drugi čas je dosegla Švedinja Frida Hansdotter (+1,14), tretjega pa Švicarka Wendy Holdener (+1,28). Vse ostale tekmovalke zaostajajo za več kot sekundo in pol.

Nastopajo štiri Slovenke. Ana Bucik je imela ugodno številko osem, vendar je kmalu po merjenju prvega vmesnega časa naredila napako in odstopila že v zgornjem delu. Prve vožnje ni končala niti Klara Livk. Maruša Ferk je izgubljala od štarta do cilja in je z zaostankom več kot treh sekund ostala brez finala.

Meta Hrovat ima številko 60.

Finalna vožnja bo ob 13.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

V petek bo v Lienzu še veleslalom.

Prva vožnja, trenutno: 1. M. SHIFFRIN ZDA 51,03 2. F. HANSDOTTER ŠVE +1,14 3. W. HOLDENER ŠVI 1,28 4. P. VLHOVA SLK 1,58 5. B. SCHILD AVT 1,70 6. M. MEILLARD ŠVI 1,71 7. C. COSTAZZA ITA 1,82 8. C. GEIGER NEM 2,05 9. N. HAVER LOESETH NOR 2,08 10. M. WALLNER NEM 2,09 11. K. GALLHUBER AVT 2,18 31. M. FERK SLO 3,37 ------------- na štartu: ----------- 60 M. HROVAT SLO Odstop: Bucik, Livk

