Sunki vetra so dosegali tudi več kot 100 kilometrov na uro. Na progi je zapadlo tudi veliko novega snega. Foto: MMC RTV SLO

Slalom v Val d'Iseru zaradi premočnega vetra odpovedan

Po Söldnu že druga letošnja odpoved

9. december 2018 ob 09:22,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 09:37

Val d'Isere - MMC RTV SLO

V Val d'Iseru bi se moral ob 9.30 začeti drugi moški slalom za svetovni pokal v tej sezoni, a so ga zaradi premočnega vetra morali odpovedati. Kje ga bodo nadomestili, še ni znano.

Sunki vetra so dosegali več kot 100 kilometrov na uro. Na progi je zapadlo tudi veliko novega snega. Najprej so poskušali slalom skrajšati, a tudi to ni šlo, nato se je ustavila še sedežnica.

Letos je ena moška tekma že odpadla, konec oktobra je vreme nagajalo na uvodu v sezono v Söldnu. Odpadli veleslalom bo 20. decembra v Saalbachu.

Na prvem slalomu 18. novembra v Leviju je zmagal Marcel Hirscher. Avstrijec je bil tudi tokrat prvi favorit za zmago.

Na štartni listi sta bila tudi dva Slovenca, Štefan Hadalin in Jakob Špik. Hadalin je bil v Leviju 18.

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna s superveleslalomom in smukom v Val Gardeni.

M. R.