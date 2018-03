Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Državna prvaka v slalomu Meta Hrovat in Štefan Hadalin. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slalomska prvaka Hrovatova in Hadalin

V nedeljo še veleslalom

24. marec 2018 ob 18:56

Krvavec - MMC RTV SLO, STA

Alpska smučarja Meta Hrovat in Štefan Hadalin sta na Krvavcu postala državna prvaka v slalomu. Obe tekmi, z mednarodno udeležbo, sta šteli tudi za točke Fis.

Hadalin in Hrovatova sta naslova državnih prvakov v slalomu osvojila z zmagama na tekmah v absolutni konkurenci. Hadalin je za pol sekunde ugnal Hrvata Filipa Zubčića na drugem mestu. Tretji v absolutni konkurenci je bil Španec Juan del Campo (+0,60). Žan Grošelj (+1,38) in Žan Kranjec (+1,59) sta tekmo končala na petem in šestem mestu, v tekmi za državno prvenstvo pa sta osvojila drugo in tretje mesto.

Hrovatova pa je ugnala Ano Bucik (+0,59). Tretja je bila Andreja Slokar (+1,77), ki je tekmo končala na petem mestu v absolutni konkurenci. Pred Slokarjevo sta se uvrstili Avstrijki Katharina Huber (+0,72) in Julia Grünwald (+0,82).

V nedeljo veleslalom, v torek in sredo hitri disciplini

Na Krvavcu bodo v nedeljo podelili še naslova državnega prvaka in prvakinje v veleslalomu. Prihodnji teden pa bodo na sporedu preizkušnje v hitrih disciplinah, torkova smuka v dveh vožnjah in sredina superveleslaloma, ki bosta s četrtkovima slalomoma štela še za kombinacijo

