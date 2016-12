Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 12 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Klemen Kosi je dosegel deseti čas superveleslaloma. Foto: Reuters

Pinturault v slalomskem obračunu premagal Hirscherja

Do točk trije Slovenci, najvišje Kosi na 13. mestu

29. december 2016 ob 10:16,

zadnji poseg: 29. december 2016 ob 14:52

Santa Caterina - MMC RTV SLO

Alexis Pinturault je zmagovalec prve alpske kombinacije sezone v Santa Caterini, potem ko je v slalomu presenetljivo premagal Marcela Hirscherja.

Po superveleslalomskem delu je kazalo, da je Hirscher opravil večino dela na poti do zmage. S štartno številko 31 je prismučal kar do drugega mesta. Za vodilnim Aleksandrom Aamodtom Kildejem je zaostal za 79 stotink, pred najnevarnejšim konkurentom Pinturaultom pa je imel pet stotink prednosti.

Pinutrault je odlično opravil s slalomom, celo tako dobro, da mu ni bil kos niti najboljši slalomist sezone Hirscher, ki je na koncu zaostal za 34 stotink. Kilde se je z enajstim časom slaloma obrdžal na stopničkah (+1,13).

Od Slovencev je bil najvišje uvrščen Klemen Kosi na 13. mestu (+3,41). Po superveleslalomu je bil deseti. Martin čater je s 16. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Med dobitniki točk je tudi Štefan Hadalin na 22. mestu.

Boštjan Kline, Miha Hrobat in Miha Kürner so odstopili.

Takoj po novem letu se bo karavana preselila v Zagreb, kjer bosta na Sljemenu 3. in 5. januarja na sporedu ženski in moški slalom. Konec prihodnjega tedna je na sporedu Zlata lisica na Pohorju, kjer bo poslovilna tekma Tine Maze.

Končni vrstni red (SVSL + SL): 1. A. PINTURAULT FRA 2:19,71 2. M. HIRSCHER AVT 0,34 3. A. A. KILDE NOR 1,13 4. J. MURISIER FRA 1,87 5. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,00 6. E. READ KAN 2,41 7. L. AERNI ŠVI 2,87 8. M. CAVIEZEL ŠVI 2,92 9. V. GIRAUD MOINE FRA 3,08 10. R. COCHRAN SIEGLE ZDA 3,13 11. B. RUBIE ZDA 3,24 12. K. KRYZL ČEŠ 3,32 13. K. KOSI SLO 3,41 ... 16. M. ČATER SLO 3,87 22. Š. HADALIN SLO 4,51 Odstop v SVSL-ju: Kline, Hrobat, Kürner Po superveleslalomu: 1. A. A. KILDE NOR 1:32,65 2. M. HIRSCHER AVT +0,79 3. A. PINTURAULT FRA 0,84 4. M. CAVIEZEL ŠVI 1,12 5. D. PARIS ITA 1,13 6. K. JANSRUD NOR 1,36 7. V. GIRAUD MOINE FRA 1,62 8. B. FEUZ ŠVI 1,71 9. M. MAYER AVT 1,86 10. K. KOSI SLO 1,87 ... 15. M. ČATER SLO 2,20 31. Š. HADALIN SLO 3,34

R. K.