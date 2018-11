Slavje Brignonejeve, ničla Slovenk v Killingtonu

Meta Hrovat v finalu odstopila, Ana Drev 33., Ana Bucik 53.

24. november 2018 ob 15:32,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 19:32

Killington - MMC RTV SLO

Italijanka Federica Brignone je dobila drugi veleslalom sezone za svetovni pokal v Killingtonu. Slovenska trojka se ni uspela prebiti do točk.

Meti Hrovat je po prvi vožnji kazalo solidno, saj je zasedala 12. mesto. A je nato v finalu naredila napako in odstopila. Ana Drev (33.) in Ana Bucik (53.) pa sta bili za drugo vožnjo prepočasni.

Brignonejeva in Mowincklova zamenjali mesti

V boju za vrh je 28-letna Brignonejeva uspešno napadla z drugega mesta in se veselila devete zmage v karieri. Norvežanka Ragnhild Mowinckel, vodilna po prvi vožnji, je bila na koncu druga, medtem ko se je sploh prvih stopničk med elito na tretjem mestu veselila Avstrijka Stephanie Brunner. Domača adutinja Mikaela Shiffrin je bila četrta, zmagovalka Söldna Francozinja Tessa Worley pa peta.

V nedeljo ob 16.00 slalom

V nedeljo bo v Killingtonu, največjem smučarskem središču na vzhodu ZDA, še slalom. Prva vožnja ob 16.00, druga pa ob 19.00. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SVETOVNI POKAL (Ž) KILLINGTON, veleslalom

Končni vrstni red: 1. F. BRIGNONE ITA 1:51,33 2. R. MOWINCKEL NOR +0,49 3. S. BRUNNER AVT 0,78 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,99 5. T. WORLEY FRA 1,01 6. W. HOLDENER ŠVI 1,31 7. P. VLHOVA SLK 1,33 8. A. VEITH AVT 1,36 9. K. LIENSBERGER AVT 1,60 10. F. HANSDOTTER ŠVE 2,10 11. M. BASSINO ITA 2,13 12. A. MUGNIER FRA 2,19 13. M.-M. GAGNON KAN 2,21 ... 33. A. DREV SLO 2,22 53. A. BUCIK SLO 3,89 Odstop: Hrovat (12. po 1. vožnji) ...

Vrstni red po 1. vožnji: 1. R. MOWINCKEL NOR 53,71 2. F. BRIGNONE ITA +0,37 3. S. BRUNNER AVT 0,44 4. T. WORLEY FRA 0,52 5. V. REBENSBURG NEM 0,53 6. M. SHIFFRIN ZDA 0,67 7. W. HOLDENER ŠVI 0,69 8. E. ALPHAND ŠVE 0,85 9. A. VEITH AVT 0,92 10. M. BASSINO ITA 1,15 11. T. BARIOZ FRA 1,17 12. M. HROVAT SLO 1,22 . S. HECTOR ŠVE 1,22 14. P. VLHOVA SLK 1,25 15. I. CURTONI ITA 1,30 33. A. DREV SLO 2,22 53. A. BUCIK SLO 3,89

SKUPNI VRSTNI RED Skupno (3/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 210 2. F. BRIGNONE ITA 180 3. T. WORLEY FRA 145 4. R. MOWINCKEL NOR 125 5. W. HOLDENER ŠVI 121 6. P. VLHOVA SLK 116 7. S. BRUNNER AVT 105 8. F. HANSDOTTER ŠVE 82 9. K. LIENSBERGER AVT 76 10. B. SCHILD AVT 70 ... 21. M. HROVAT SLO 35 41. M. FERK SLO 9

Veleslalom (2/8): 1. F. BRIGNONE ITA 180 2. T. WORLEY FRA 145 3. R. MOWINCKEL NOR 125 4. M. SHIFFRIN ZDA 110 5. S. BRUNNER AVT 105 6. W. HOLDENER ŠVI 76 7. V. REBENSBURG NEM 50 8. T. L. STJERNESUND NOR 47 9. K. LYSDAHL NOR 46 10. K. LIENSBERGER AVT 44 . A. MUGNIER FRA 44 ... 26. M. HROVAT SLO 13

A. V.