Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stefan Küng je izkoristil tudi dobre vremenske razmere ob svojem nastopu. Foto: Reuters Sorodne novice Peter Sagan za las pred Bauhausom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slavje Künga na kronometru, Polanc 55.

Na mokrem cestišču številni padci

8. avgust 2017 ob 18:42

Voorburg - MMC RTV SLO, STA

Švicar Stefan Küng je zmagal na kronometru v središču Voorburga na Nizozemskem in tako dobil drugo etapo kolesarske dirke BinckBank Tour, preizkušnje svetovne serije.

Kolesar ekipe BMC je na devet kilometrov dolgi vožnji na čas za štiri sekunde ugnal drugouvrščenega Poljaka Macieja Bodnarja (Bora) in za pet tretjeuvrščenega Nizozemca Toma Dumoulina (Sunweb).

Küng, ki je oblekel tudi majico vodilnega v skupnem seštevku, je do zmage prišel tudi nekoliko srečno, saj je štartal zgodaj in v boljšem vremenu kot njegovi glavni tekmeci, ki so na ovinkasti progi vozili v dežju. Zaradi mokrega cestišča so gledalci videli številne padce, med drugim tudi zdrs svetovnega prvaka v kronometru Tonyja Martina.

Zmagovalec prve etape, Slovak Peter Sagan, je zasedel 18. mesto, skupno je osmi.

Med Slovenci je bil tokrat najboljši Jan Polanc (Emirates) na 55. mestu, zaostal je 41 sekund.

Voorburg, kronometer, 9 km: 1. S. KÜNG ŠVI 10:58 2. M. BODNAR POL +0:04 3. T. DUMOULIN NIZ 0:05 ... 55. J. POLANC SLO 0:41 68. K. KOREN SLO 0:46 74. D. PER SLO 0:48 113. L. PIBERNIK SLO 1:02 130. G. BOLE SLO 1:10 149. M. KUMP SLO 1:19

Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. S. KÜNG ŠVI 4:01:07 2. M. BODNAR POL +0:04 3. T. DUMOULIN NIZ 0:05 ... 55. J. POLANC SLO 0:41 70. K. KOREN SLO 0:46 75. D. PER SLO 0:48 114. L. PIBERNIK SLO 1:02 129. G. BOLE SLO 1:10 148. M. KUMP SLO 1:19

M. R.