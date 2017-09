Slavje Mercedesa na Ferrarijevem dvorišču

Vettel s tretjim mestom rešil Ferrarijevo čast

3. september 2017 ob 14:04,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 15:37

Monza - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je veliki zmagovalec dirke F1 za VN Italije v Monzi, s čimer je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo. Drugi je bil Valtteri Bottas, tretji Sebastian Vettel.

Ferrarijevi navijači so na legendarnem dirkališču v Monzi zaman čakali na Ferrarijevo prebujenje. Mercedesa sta bila razred zase, Hamilton je vodil praktično od začetka do konca, ničesar ni prepustil naključju, le v drugi šikani 20. kroga ga je malce zaneslo na izletno območje, a je hitro popravil napako in nadaljeval v zmagovitem slogu.

Drugouvrščeni Bottas se je hitro prebil v ospredje, za moštvenega kolega je bil prepočasen, njegovo drugo mesto nikoli ni bilo ogroženo, suvereno ga je zadržal do konca. Tretje mesto Vettla je bila tolažilna nagrada za zveste navijače Ferrarija, ki so ta konec tedna na dirkališču severno od Milana odkrito pričakovali zmago.

Verstappnova mora se nadaljuje

Dirko je najbolje začel Hamilton, ki je zadržal vodilni položaj in odbil napada Estebana Ocona in Lanca Strolla. Odlično je začel tudi Kimi Räikkönen, ki je hitro švignil mimo rojaka Bottasa, a je ta hitro zavzel svoje prejšnje mesto, v naslednjih krogih pa s prehitevalnimi manevri napredoval tik pod vrh. Znova je imel veliko smole Max Verstappen, ki je že v prvi šikani trčil s Felipejem Masso, zaradi česar je moral v boks na prisilni postanek (počila mu je sprednja desna guma, poškodovano je imel tudi sprednje krilce dirkalnika). Na stezo se je vrnil zadnji.

Räikkönen nezadovoljen z dirkalnikom

Vettel je zelo hitro napredoval, s sistemom DRS je v štartno-ciljni ravnini prehiteval dirkače pred seboj, nazadnje Ocona tik pred zavojem v prvo šikano. Medtem sta mercedesa narekovala tempo, bila sta enostavno prehitra za ostale dirkače, po 12 krogih je Vettlov zaostanek za vodilnim Hamiltonom znašal že več kot 10 sekund. Räikkönen se je medtem po radijski zvezi pritoževal nad zadnjim delom dirkalnika, Finec nikakor ni mogel ogroziti Strolla in Ocona pred seboj. Prvi postanek je opravil ob koncu 15. kroga. Postanek sta opravila tudi Ocon in Stroll, Kanadčanu se je postanek ponesrečil, tako da se je na stezo vrnil za Räikkönenom, Ocon pa je s Fincem izgubil boj v prvi šikani 26. kroga in padel na sedmo mesto.

V prvi polovici dirke je bil sicer zagotovo najdejavnejši dirkač na progi Daniel Ricciardo, ki je dirko začel šele s 16. mesta. Avstralec je imel na svojem dirkalniku nameščeno mehkejšo različico gum, s katerimi se je s 16. povzpel vse do 4. mesta.

Ricciardo (neuspešno) lovil stopničke

Tudi po postankih - Vettel je v boks zavil ob koncu 31. kroga, Hamilton krog pozneje - se razmerje moči pri vrhu ni spremenilo. Zadnji, ki je menjal gume, je bil Ricciardo, ki je 15 krogov pred koncem padel s tretjega mesta na peto. Z izjemno hitrim dirkanjem je ujel Räikkönena, ga prehitel, nato pa v končnici dirke skušal v celoti stopiti 10-sekundni zaostanek za tretjeuvrščenim Vettlom, a brez uspeha. Nemec je zadržal tretje mesto.

Dirka za VN Italije, Monza

Končni vrstni red (53/53): 1. L. HAMILTON Mer. 1:15:32,319 2. V. BOTTAS Mercedes +4,471 3. S. VETTEL Ferrari 36,317 4. D. RICCIARDO Red Bull 40,335 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:00,082 6. E. OCON F. I. 1:11,528 7. L. STROLL Will. 1:14,156 8. F. MASSA Will. 1:14,834 9. S. PEREZ F. I. 1:15,276 10. M. VERSTAPPEN Red Bull 1 krog 11. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 12. D. KVJAT T. Rosso 1 krog 13. N. HÜLKENBERG Renault 1 krog 14. C. SAINZ T. Rosso 1 krog 15. R. GROSJEAN Haas 1 krog 16. P. WEHRLEIN Sauber 2 kroga Odstop: Palmer, Vandoorne, Eric- sson, Alonso

Skupni vrstni red, dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 238 2. S. VETTEL Ferrari 235 3. V. BOTTAS Mercedes 197 4. D. RICCIARDO Red Bull 144 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 138 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 68 7. S. PEREZ Force India 58 8. E. OCON Force India 55 9. C. SAINZ Toro Rosso 36 10. N. HÜLKENBERG Renault 34 Moštva: 1. MERCEDES 435 5. WILLIAMS 55 2. FERRARI 373 6. TORO ROSSO 40 3. RED BULL 212 7. HAAS 35 4. F. INDIA 113 8. RENAULT 34

Mitja Lisjak