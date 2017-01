Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Los Angeles Lakersi so po dobrem začetku sezone zdrsnili na dno Zahodne konference. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slavni Lakersi doživeli najvišji poraz v klubski zgodovini

Phoenix presenetil v Torontu

23. januar 2017 ob 07:50

Dallas - MMC RTV SLO

Na enajsto obletnico 81 točk Kobeja Bryanta proti Torontu so Los Angeles Lakersi kot ekipa dosegli 73 točk in v Dallasu doživeli najvišji poraz v klubski zgodovini. Izgubili so za 49 točk.

Prejšnja najvišja poraza Jezernikov sta znašala 48 točk, nazadnje marca lani proti Utahu. Že ob polčasu je bila razlika 34 točk, Dallas pa je trinajstič zapored dobil medsebojni obračun in slavil s 122:73. To je bila njihova tretja najvišja zmaga v klubski zgodovini.

"Kot da se nismo pojavili na igrišču. To je sramota tako za nas kot za celotno organizacijo. Nismo pokazali prav nobenega truda, česar ne razumem," je bil jezen trener Lakersov Luke Walton. Lakersi so drugi najuspešnejši klub v zgodovini Lige NBA. Imajo 16 naslovov in zaostajajo le za Boston Celticsi, ki jih imajo 17.

V 10. minuti je bil izid 23:22. Sedem Mavericksov je bilo dvomestnih. Najučinkovitejši je bil Justin Anderson z 19 točkami.

V Orlandu sta Stephen Curry in Klay Thompson zadela po sedem trojk za prepričljivo zmago Golden Stata s 118:98. Skupaj so Bojevniki izza črte metali 19/42.

Presenečenje večera je pripravil Phoenix, ki je s 115:103 slavil na gostovanju v Torontu. Najzaslužnejši za uspeh Sunsov je bil Eric Bledsoe s 40 točkami in 13 podajami.

ORLANDO - GOLDEN STATE 98:115

Payton 23; Curry 27, Thompson 21, Durant 15 in 10 skokov.



DALLAS - LA LAKERS 122:73

Anderson 19, Curry 14; Williams 15, Clarkson 10.



TORONTO - PHOENIX 103:115

DeRozan 22, Valančiunas 16, 12 skokov; Bledsoe 40 in 13 podaj, Booker 20.



MINNESOTA - DENVER 111:108

Towns 32 in 12 skokov, Wiggins 24, Muhammad 20; Harris 22, Jokić 18.

Tekme 23. januarja:

CHARLOTTE - WASHINGTON

BROOKLYN - SAN ANTONIO

ATLANTA - LA CLIPPERS

MIAMI - GOLDEN STATE

DETROIT - SACRAMENTO

MILWAUKEE - HOUSTON

NEW ORLEANS - CLEVELAND

INDIANA - NEW YORK

UTAH - OKLAHOMA CITY

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 44 28 16 63,6 BOSTON CELTICS 43 26 17 60,5 NEW YORK KNICKS 45 19 26 42,2 PHILADELPHIA 76ERS 42 15 27 35,7 BROOKLYN NETS 43 9 34 20,9 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 42 30 12 71,4 INDIANA PACERS 43 22 21 51,2 CHICAGO BULLS 45 22 23 48,9 DETROIT PISTONS 45 21 24 46,7 MILWAUKEE BUCKS 43 20 23 46,5 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 44 26 18 59,1 WASHINGTON WIZARDS 43 23 20 53,5 CHARLOTTE HORNETS 44 23 21 52,3 ORLANDO MAGIC 46 18 28 39,1 MIAMI HEAT 44 14 30 31,8 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 45 29 16 64,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 44 25 19 56,8 DENVER NUGGETS 43 18 25 41,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 46 19 27 41,3 MINNESOTA TIMBERWOLV. 44 16 28 36,4 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 44 38 6 86,4 LOS ANGELES CLIPPERS 45 29 16 64,4 SACRAMENTO KINGS 43 16 27 37,2 PHOENIX SUNS 44 15 29 34,1 LOS ANGELES LAKERS 48 16 32 33,3 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 43 34 9 79,1 HOUSTON ROCKETS 47 34 13 72,3 MEMPHIS GRIZZLIES 46 26 20 56,5 NEW ORLEANS PELICANS 44 17 27 38,6 DALLAS MAVERICKS 44 15 29 34,1

R. K.