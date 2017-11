Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Ivan Slišković je pogodbo podpisal do konca letošnje sezone z možnostjo podaljšanja. Foto: BoBo Dodaj v

Slišković spet v Zlatorogu; Jovičić trener Slovana

Pri Veszpremu so Sliškoviću nagajale poškodbe

6. november 2017 ob 15:56

Celje - MMC RTV SLO

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je dogovoril za vrnitev Ivana Sliškovića, ki je v Celju že nastopal dve sezoni in takrat pustil odličen vtis.

26-letni Slišković je v Celju igral v sezonah 2013/14 in 2014/15, zbral je 92 nastopov in dosegel 361 zadetkov. Po odhodu v Veszprem ga je spremljalo nekaj smole s poškodbo in boleznijo, po kateri se želi zdaj vrniti na vrhunsko raven. V Celju bo nastopal najmanj do konca sezone. V letu 2017 bo imel pravico do nastopa na tekmah Lige Seha, po januarskem prestopnem roku pa tudi na tekmah Lige prvakov.



"Zelo sem vesel, da se vračam v Celje, kjer sem preživel dve super sezoni. Hvaležen sem vsem v klubu, da so mi ponudili možnost, da se tukaj vrnem na rokometna igrišča. Za mano je zelo težko leto na športnem področju in zdaj se počasi vračam. Upam, da bom lahko v najkrajšem mogočem času pokazal tisto, česar sem sposoben. Realno ne vem, kako hitro bo to," je povedal Slišković, ki bo na torkovi tekmi Lige Seha (v Zlatorog prihaja Nexe Našice) še gledalec.

Vrnitve hrvaškega rokometaša je seveda vesel tudi trener Branko Tamše: "Veselim se dela z njim, želim si, da pride kar najhitreje na tisto raven, kjer je že bil. Takšen Ivan je lahko velika dopolnitev in okrepitev za našo ekipo, še posebej ob vseh poškodbah, ki jih imamo."

Zoran Jovičić nov trener Slovana

LL Grosist Slovan bo v prihodnje vodil nekdanji slovenski reprezentant in trener Kopra Zoran Jovičić. Slovan je z 42-letnim trenerjem sklenili dveinpolletno sodelovanje. "Veselim se novih izzivov, čaka nas dosti dela. Iz tekme v tekmo bomo poizkušali dvigniti raven igre," je povedal Jovičić, ki je kot trener pustil odličen vtis v Kopru

Jovičić je na mestu trenerja nasledil Bojana Čotarja, ki je z zasedbo s Kodeljevega na začetku prvoligaške sezone enkrat zmagal in petkrat izgubil, moštvo pa se je trenutno na predzadnjem mestu lestvice.

T. O.