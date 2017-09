SLO - LIT: Katanec premešal postavo, v napadu Šporar

Tekma ob 20.45, studio ob 20.15 na TV SLO 2 in MMC-ju

4. september 2017 ob 10:00,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predstava slovenskih nogometašev proti Slovaški je razbesnela navijače in še povečala pritisk na selektorja Srečka Katanca, a upanje na uvrstitev na svetovno prvenstvo še vedno tli. Nocojšnje tri točke proti Litvi so nuja.

Tri kroge pred koncem kvalifikacij imata Slovenija in Škotska štiri točke zaostanka za drugouvrščeno Slovaško, ki nocoj gostuje na Wembleyju. Razlika bi se lahko spet zmanjšala na eno točko, tako da bi o potniku v dodatne kvalifikacije odločal oktobrski ciklus. Takrat Slovenija gostuje pri Angliji in v Stožicah pričakuje Škote.

Srečko Katanec se je danes odločil za precej spremenjeno začetno enajsterico in za sistem 4-2-3-1. Zadnja dva vezna igralca sta Rotman in Kurtič. Priložnost sta dobila Repas in Verbič, v konici napada je namesto Matavža Andraž Šporar. Valter Birsa je na klopi.

Slovenci Litovce pričakujejo v slabem razpoloženju po porazu proti Slovaški. Selektor tudi nocoj pričakuje težko tekmo. "Od fantov ne iščem rezultata, želim, da dajo v danem trenutku najboljše od sebe, če bo to dovolj, pa ne vem, to je v njihovih rokah, ni odvisno od mene. Litva je kompaktna, branila se bo, prežala na protinapade. Biti bomo morali skoncentrirani, da ne bo napak, pokazati borbo, samozavest na žogi, več igralcev v samem napadu," pravi Katanec, ki je povedal, da tudi tokrat ne bo igral z dvema klasičnima napadalcema.

Litva po dobrem začetku štirikrat zapored izgubila

Lani septembra sta se reprezentanci v Vilni na uvodni tekmi kvalifikacij razšli z neodločenim izidom 2:2, ko so Slovenci po zaostanku z 0:2 do točke prišli z zadetkoma Reneja Krhina in Boštjana Cesarja v zadnje četrt ure. Litva je na naslednjih dveh tekmah osvojila še štiri točke, na zadnjih štirih srečanjih pa je ostala praznih rok. V petek je doma z 0:3 izgubila proti Škotski.

"Naši tekmeci so postali veliko pozornejši in spoštljivejši. Tekme so vzeli bolj resno in to se je pokazalo pri izidih," je zadnje predstave litovskih nogometašev komentiral selektor Edgaras Jankauskas.

"Spomnim se zadnje tekme, ki smo jo igrali v Sloveniji, in zadnje, ki smo jo igrali doma. Vemo, da lahko dobimo točke, to si želimo. Radi bi igrali tako kot znamo, vemo, da lahko zmagamo," je optimist kapetan Fiodor Černych. V Stožicah je bil v kvalifikacijah za Euro 2016 pred dvema letoma izid 1:1.

Tekma se bo začela ob 20.45, studio bo pol ure prej. Prenos bo na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



SKUPINA F, Ljubljana (Stožice)



Danes ob 20.45:

SLOVENIJA - LITVA

Slovenija: Oblak, Skubic, Cesar, Mevlja, Viler, Rotman, Kurtić, Verbas, Repas, Iličič, Šporar.

Litva: Šetkus, Klimavičius, Kijanskas, Valskis, Vaitkunas, Borovskis, Slivka, Kuklis, Černych, Sernas, Novikovas.

Sodnik: Istvan Kovacs (Romunija)

Ob 20.45:

ŠKOTSKA - MALTA

ANGLIJA - SLOVAŠKA

5. oktobra:

ANGLIJA - SLOVENIJA

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA

8. oktobra:

LITVA - ANGLIJA

SLOVAŠKA - MALTA

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 7 5 2 0 14:2 17 SLOVAŠKA 7 5 0 2 13:4 15 ŠKOTSKA 7 3 2 2 12:10 11 SLOVENIJA 7 3 2 2 6:4 11 LITVA 7 1 2 4 6:14 5 MALTA 7 0 0 7 2:19 0

R. K., M. R.