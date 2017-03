Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slobodan Kovač

3. marec 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gre za vodenje prestižne reprezentance, gre za evropske podprvake, in za vsakega trenerja je čast, da je lahko trener takšne reprezentance.

Mislim, da ima Slovenija pred seboj lepo prihodnost, saj ima odlične igralce. Nekatere spremljam tu, v Turčiji, nekatere sem spoznal v Italiji, kjer sem delal kot trener. Vinčić, Urnaut, Čebulj, Pajenk in Šket so izjemni igralci in njihova kakovost je bila eden izmed glavnih razlogov, da sem se odločil sprejeti ta izziv. Spremljal sem tudi že evropsko prvenstvo, ko je Slovenija postala podprvak, in videl, da gre za kakovostno reprezentanco, pa tudi to, da je še prostor za napredek.

Novi trener moške odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač Sloveniji napoveduje lepo prihodnost.

A. V.