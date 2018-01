Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dunja Lederer živi v Ljubljani in dela kot hrvaška sodnica v športni gimnastiki. S slovenskim športnim sodnikom Enisom Hodžićem sta poročena 15 let. Na dveh olimpijadah in številnih mednarodnih tekmovanjih predstavljata vsak svojo državo. Foto: Enis Hodžić Lederer Mogoče je še nekaj sodnikov zakoncev iz iste države, takih, ki sodijo vsak za svojo državo, pa ni. Dunja Lederer, hrvaška sodnica v športni gimnastiki Da ljubezen ne pozna meja - vsak dan dokazujeta športna sodnika Enis Hodžić in Dunja Lederer Foto: Enis Hodžić Lederer V našem športu je to vrhunec, da lahko prideš sodit na olimpijske igre. Na sodelovanje na olimpijskih igra pokliče izključno FIGA, gimnastična mednarodna federacija, po imenu, vsakega sodnika. Jasno je, da si to moraš prislužiti, oni sodijo tvoje delo, kako sodiš v kakšnem rangu si. Enis Hodžić Lederer, slovenski sodnik v športni gimnastiki, generalni direktor Gimnastične zveze Slovenije Enis Hodžić z gimnastično legendo, Romunko Nadio Comaneci Foto: Enis Hodžić Lederer Dva od treh otrok iz družine Hodžić-Lederer trenirata gimnastiko, ki je odlična za disciplino - ne samo v športu, ampak tudi v življenju. Foto: Enis Hodžić Lederer Dodaj v

Slogan I feel Slovenia sta Enis Hodžić in Dunja Lederer vzela dobesedno

Edina poročena sodnika, ki predstavljata različni državi

27. januar 2018 ob 06:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slogan I feel Slovenia sta Enis Hodžić in Dunja Lederer vzela dobesedno – prijateljevanje dveh telovadcev iz Ljubljane in Osijeka se je prelevilo v ljubezen. Par si je pred 15 leti ustvaril dom v Ljubljani, v tem času sta športnika postala vrhunska sodnika v gimnastiki.

Na zadnji poletni Olimpijadi v Riu sta bila edina poročena sodnika na svetu, ki pa sta predstavljala različni državi: Enis Slovenijo, Dunja pa Hrvaško. "Kar se naju dveh tiče ni nobenih problemov, včasih malo navijamo za moštvo Slovenije, malo za Hrvaško, se malo z otroci prerazporedimo, kdo bo za koga navijal, drugače pa ni nobenih problemov, vedno so Hrvati vabljeni v slovenske gore, upam mi Slovenci na hrvaško morje," z nasmehom nekdanji reprezentant Jugoslavije in Slovenije v športni gimnastiki, zdaj slovenski sodnik Enis Hodžić Lederer odgovarja na vprašanje, kako se napetosti med Slovenijo in Hrvaško čutijo v njuni družini.

V Sloveniji je okrog 40.000 prebivalcem hrvaščina materni jezik, zato si Zveza hrvaških kulturnih društev v Sloveniji prizadeva, da bi Hrvate priznali za manjšino, kot so Slovenci manjšina na Hrvaškem. O tem je v oddaji NaGlas! spregovoril njihov predsednik Đanino Kutnjak. Danes ob 12.40 na TV SLO 1.



Enis in Dunja sta se spoznala že pred 28 leti v Osijeku, med pripravami na tekmovanje v gimnastiki. Dunja Lederer je bila obetajoča telovadka v svojem klubu, Enis Hodžić pa član reprezentance nekdanje Jugoslavije in pozneje Slovenije. Leta 2003 sta se poročila. Dunja se je takrat preselila v Slovenijo. Ne preselitev ne materinstvo je nista oddaljila od gimnastike. Nasprotno, posvetila se je poklicu sodnice v športni gimnastiki. "Na Hrvaškem sem bila vodja sodniške komisije, preden sem prišla v Slovenijo, in to delo sem nadaljevala. Še vedno sodim za Hrvaško na vseh pripravah, kontrolnih treningih, kjer koli je potrebno," pravi Dunja.

Enis je po koncu kariere vrhunskega športnika, med katero je osvojil pomembna priznanja v regiji, postal sodnik na gimnastičnih tekmovanjih. Zdaj je tudi generalni direktor Gimnastične zveze Slovenije. "Do zdaj sem odsodil okvirno 100 mednarodnih tekmovanj, od tega približno deset svetovnih prvenstov, 15 evropskih in dve olimpijadi, vmes spadajo še univerzijade, mednarodna tekmovanja, svetovni pokali in podobno," našteva Enis.



Biti del vrhunskega dogodka je vrhunsko!

Vrh kariere mednarodnega sodnika na gimnastičnih tekmovanjih je gotovo sojenje na olimpijskih igrah. "V našem športu je to vrhunec, da lahko prideš sodit na olimpijske igre. Na sodelovanje na olimpijskih igra pokliče izključno FIGA, gimnastična mednarodna federacija, po imenu, vsakega sodnika. Jasno je, da si to moraš prislužiti, oni sodijo tvoje delo, kako sodiš v kakšnem rangu si," pojasnjuje pravila Enis. Skupaj z Dunjo sodita v sam sodniški vrh športne gimnastike, kjer je kakšnih 50 od skupaj 500 sodnikov v tem športu.

Kakšni pa so občutki, če sodeluješ pri najpomembnejšem svetovnem športnem dogodku? "Izjemni! Biti zraven z vsemi temi športniki, biti del tega spektakla, ker nisi gledalec, ampak si del vsega tega, od oblek, do otvoritve ...Res je vrhunsko," navdušeno pripoveduje Enis.

Zakonca v sodniškem vrhu

Enis in Dunja sta bila na zadnjih olimpijskih igrah in sta še vedno edina zakonca med sodniki v gimnastiki, ki zastopata vsak svojo državo. "Mogoče je še nekaj sodnikov zakoncev iz iste države, takih, ki sodijo vsak za svojo državo, pa ni," pojasnjuje Dunja.

Isti poklic prinaša veliko lepega, pa tudi precej stresa. Ko je treba obnaviti sodniške licence, vsake štiri leta, je doma napeto, z nasmehom pripoveduje Dunja: "V dveh tednih sva hkrati imela dva izpita, oba sva se učila in ni nama bilo lahko."

Navijamo malo za Hrvaško, malo za Slovenijo...

Svetovljanov Dunje in Enisa, ki sta na tekmovanjih sklenila številna prijateljstva, se politični spori med Slovenijo in Hrvaško skorajda ne dotaknejo. "Kar se naju dveh tiče ni nobenih problemov, včasih malo navijamo za moštvo Slovenije, malo za Hrvaško, se malo z otroci prerazporedimo, kdo bo za koga navijal, drugače pa ni nobenih problemov, vedno so Hrvati vabljeni na slovenske gore, upam mi Slovenci na hrvaško morje," z nasmeškom pripoveduje Enis, Dunja pa dodaja: "Pogosto prestopava mejo, a ne čutiva nobene napetosti, po mojem mnenju je vse politika."

V gimnastične dvorane radi zahajajo tudi njuni otroci. "Od najinih treh otrok dva trenirata gimnastiko. Čeprav se pozneje morda ne bosta ukvarjala s tem športom, je dobra podlaga za kateri koli drug šport." Z gimnastiko se otroci naučijo discipline, ta pa je, kot kaže, bistvo uspešnega in dobro organiziranega življenja družine.

S. B. L., Sanja Prelević, naglas@rtvslo.si