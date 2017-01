Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Slonokoščena obala brani naslov afriškega prvaka. To bodo morali storiti brez nekaterih upokojenih članov t. i. zlate generacije, ki je pred dvema letoma po 11-metrovkah v finalu strla odpor Gane. Foto: Reuters Dolgoletni prvi zvezdnik izbrane vrste Slonokoščene obale Didier Drogba je reprezentančno kariero, ki jo je začel leta 2002, sklenil leta 2014. V tem času je zbral 104 nastope in 65 zadetkov. Foto: Reuters Maroški selektor Herve Renard je osvojil dve od zadnjih treh afriških prvenstev. Leta 2012 je bil uspešen z Zambijo, pred dvema letoma s Slonokoščeno obalo. Foto: Reuters Riyad Mahrez je zagotovo glavno orožje Alžirije. Član Leicester Cityja je bil pred kratkim imenovan za afriškega nogometaša leta. Foto: Reuters Napadalec Gabona Pierre-Emerick Aubameyang je s 15 goli trenutno najboljši strelec nemške Bundeslige. Foto: Reuters Egipt se po sušnih letih vrača na veliko afriško prvenstvo, njegov največji adut pa je napadalec Rome, 24-letni Mohamed Salah. Foto: Reuters 31-letni ganski kapetan Asamoah Gyan upa na novo dobro uvrstitev svoje reprezentance. Foto: Reuters Emmanuel Adebayor, prvi zvezdnik Toga, je trenutno brez kluba. Foto: Reuters Burkina Faso se je leta 2013 v Južni Afriki uvrstila v finale afriškega prvenstva in klonila pred Nigerijo. Na prejšnjem prvenstvu je obstala v skupinskem delu tekmovanja. Foto: Reuters Trikratnim afriškim prvakom Nigerijcem se še drugič zapored ni uspelo uvrstiti na afriško prvenstvo. Nazadnje so na Pokalu narodov nastopili leta 2013, ko so naslov tudi osvojili. Predtem so lovoriko dvignili še v letih 1994 in 1980. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Sloni" želijo ostati na afriškem prestolu, a izzivalcev je mnogo

Napovednik pred začetkom 31. afriškega prvenstva ali Pokala narodov

12. januar 2017 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto se v Gabonu začenja 31. afriški Pokal narodov. Naslov prvaka izpred dveh let brani reprezentanca Slonokoščene obale, njena naloga bo vse prej kot lahka, saj je favoritov za končno slavje veliko.

Pred dvema letoma je prvenstvo, ki ga je gostila Ekvatorialna Gvineja, dobila Slonokoščena obala, ki je v finalu v Bati po izvajanju 11-metrovk premagala Gano. O afriškem prvaku je odločala šele 11. serija strelov z bele točke - Boubacar Barry je bil uspešen, Brimah Razak ne. To je bil za Slonokoščeno obalo drugi naslov prvaka, prvi po letu 1992, ko je prav tako po 11-metrovkah v finalu ugnala Gano. Tedaj je odločitev padla v 12. seriji.

Kdo se bo naslova prvaka veselil letos? V kvalifikacijah je nastopilo 51 reprezentanc - Eriterja in Somalija sta sodelovanje odklonili -, med tistimi, ki se jim ni uspelo kvalificirati na finalni turnir, še najbolj izstopa trikratna končna zmagovalka Nigerija, ki ji ni uspelo v skupini z Egiptom, Tanzanijo in Čadom. Stavnice največ možnosti pripisujejo Slonokoščeni obali, sledijo ji Senegal, Alžirija, Gana, Egipt in Gabon.

Skupina A: Boj med Gabonom in Kamerunom

Gostitelji iz Gabona želijo na svojem terenu vsaj izenačiti, če ne že preseči najboljšo uvrstitev v Pokalu narodov. Ta je nastop v četrtfinalu leta 2012, ko je bil po izvajanju 11-metrovk s 5:4 boljši Mali. Tokrat so lahko bolj optimistični, saj se lahko zanesejo na izjemnega napadalca Borussie iz Dortmunda Pierra-Emericka Aubameyanga, ki je v letošnji Bundesligi prvi strelec - na 15 tekmah zadel 16 golov. Glavni tekmec gostiteljev bo Kamerun, ki pa ne bo mogel računati na nekaj ključnih igralcev, denimo Joela Matipa in Allana Nyoma, ki sta se odločila, da se bosta raje posvetila igranju za svoja kluba. Prav zaradi odsotnosti najboljših igralcev se velika priložnost ponuja Burkina Fasu, reprezentanci, ki se je leta 2013 uvrstila v finale in klonila pred Nigerijo, pred dvema letoma pa ni dobila niti ene tekme. Gvineja Bissau je v tej skupini popoln avtsajder, sploh prvič se je uvrstila na Pokal narodov, ekipo pa ima sestavljeno predvsem iz igralcev portugalskega rodu.

Skupina B: Tri od petih najboljših reprezentanc

Zelo pestro bo v skupini B, kjer, sodeč po Fifini lestvici, igrajo tri od petih najboljših afriških reprezentanc: Senegal, Tunizija in Alžirija. Stavnice največ možnosti pripisujejo Senegalu in Alžiriji. Zadnja ima v svojih vrstah izjemno nevaren tandem v članih Leicester Cityja Islamu Slimaniju in Riyadu Mahrezu, tudi sicer alžirske delnice že dlje časa kotirajo zelo visoko, vendar nogometaši svojega slovesa še niso upravičili - pred dvema letoma so veljali za favorite, pa jih je že v četrtfinalu izločila Slonokoščena obala. Na drugi strani imajo zelo močno ekipo tudi Senegalci, njihov prvi zvezdnik je Liverpoolov napadalec Sadio Mane, računajo tudi na dobre predstave Cheikouja Kouyateja iz West Hama, Idrisso Gano Gueyeja iz Evertona in zelo cenjenega branilca Napolija Kalodiuja Koulibalyja. Manj možnosti za napredovanje v izločilne boje imata Tunizija in Zimbabve, a vseeno lahko presenetita. Tunizija, načeloma kar redna udeleženka svetovnih prvenstev - tudi zmagovalka Pokala narodov leta 2004 -, ima zelo kakovostno zasedbo, na čelu s Sunderlandovim vezistom Wahbijem Khazrijem.

Skupina C: Po zlati generaciji Slonokoščene obale

Slonokoščena obala je vrsto let veljala za eno najboljših afriških reprezentanc. Na prejšnjem Pokalu narodov ji je z zlato generacijo končno uspel veliki met, a ta generacija se je zdaj poslovila. Didier Drogba ter brata Kolo in Yaya Toure so tvorili 'hrbtenico' ekipe, zdaj se bodo morali 'sloni' zanesti na mlajše vzhajajoče zvezde Serga Aurierja, Erica Baillyja in Wilfrieda Zahaja. Aktualni prvaki bi se morali z nogometaši, ki jih imajo na voljo, zavihteti vsaj do polfinala. Veliko si obetajo tudi pri Maroku, kjer vlogo selektorja opravlja sloviti Herve Renard. Ta je leta 2012 osvojil Pokal narodov z Zambijo, tri leta pozneje še s Slonokoščeno obalo, zato nedvomno pozna zmagovito formulo, ki jo reprezentanca potrebuje na tovrstnem zaključnem turnirju. Vprašanje je le, ali so maroški nogometaši dovolj kakovostni za končno zmago. Njihov glavni zvezdnik je Mehdi Benatia, ki blesti v igri z glavo, žal pa Renard ne bo mogel računati na Sofianeja Boufala, ki bo moral prvenstvo izpustiti zaradi poškodbe. Ne gre odpisati niti DR Kongo, tretjeuvrščeno ekipo z zadnjega prvenstva, ki kaže zelo dobre predstave tudi v kvalifikacijah za SP 2018, kjer v svoji skupini zaseda vrh s Tunizijo. Togo? Njihov najboljši igralec je Emmanuel Adebayor, ki je trenutno brez kluba. Za izbrano vrsto je zadel 30 golov, kar je več, kot so jih skupaj zadeli njegovi reprezentančni soigralci.

Skupina D: Končno dočakali vrnitev Egipta

Na Pokal narodov se vrača Egipt. Egipčani so trikrat zapored zmagali na zaključnem turnirju (2006, 2008 in 2010), nato pa - tudi po zaslugi politične krize v državi - popolnoma odpovedali in se niso uvrstili niti na eno od zadnjih treh prvenstev. Sedemkratni afriški prvaki svoje upe polagajo predvsem v izjemno hitrega Mohameda Salaha, ki je na 45 tekmah dosegel že 27 reprezentančnih zadetkov, in v Arsenalovega 24-letnika Mohameda Elnenyja. Prvi favoriti v skupini so Ganci, ki so pred dvema letoma nesrečno izgubili finale. Zanesli se bodo lahko na usluge veteranov Andreja Ayewa in kapetana Asamoaha Gyana. Gana je s Kamerunom druga najuspešnejša reprezentanca na Pokalu narodov, naslov je osvojila štirikrat. Uvrstitev v izločilne boje si obetajo tudi v reprezentanci Malija, ki je v letih 2012 in 2013 na Pokalu narodov osvojila tretje mesto, pred dvema letoma pa ji preboj iz skupine ni uspel. Uganda bo na Pokalu narodov nastopila prvič po letu 1978, ko je finalni turnir sklenila s porazom v finalu. Ekipo vodi srbski strokovnjak Milutin Sredojević, ki je predtem vodil tudi Ruando.

31. Afriško prvenstvo, Gabon

Skupina A:

1. krog, sobota ob 17.00:

GABON - GVINEJA BISSAU

Ob 20.00:

BURKINA FASO - KAMERUN



2. krog, sreda, 18. 1., ob 17.00:

GABON - BURKINA FASO

Ob 20.00:

KAMERUN - GVINEJA BISSAU



3. krog, nedelja, 22. 1., ob 20.00:

KAMERUN - GABON

GVINEJA BISSAU - BURKINA FASO

Skupina B:

1. krog, nedelja ob 17.00:

ALŽIRIJA - ZIMBABVE

Ob 20.00:

TUNIZIJA - SENEGAL



2. krog, četrtek, 19. 1., ob 17.00:

ALŽIRIJA - TUNIZIJA

Ob 20.00:

SENEGAL - ZIMBABVE



3. krog, ponedeljek, 23. 1., ob 20.00:

SENEGAL - ALŽIRIJA

ZIMBABVE - TUNIZIJA

Skupina C:

1. krog, ponedeljek, 16. 1., ob 17.00:

SLONOKOŠČENA OBALA - TOGO

Ob 20.00:

DR KONGO - MAROKO



2. krog, petek, 20. 1., ob 17.00:

SLONOKOŠČENA OBALA - DR KONGO

Ob 20.00:

MAROKO - TOGO



3. krog, torek, 24. 1., ob 20.00:

MAROKO - SLONOKOŠČENA OBALA

TOGO - DR KONGO

Skupina D:

1. krog, torek, 17. 1., ob 17.00:

GANA - UGANDA

Ob 20.00:

MALI - EGIPT



2. krog, sobota, 21. 1., ob 17.00:

GANA - MALI

Ob 20.00:

EGIPT - UGANDA



3. krog, sreda, 25. 1., ob 17.00:

EGIPT - GANA

UGANDA - MALI

Iz skupinskega dela se v izločilne boje uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz posamezne skupine.

Mitja Lisjak