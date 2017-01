Slovence do medalje loči ena zmaga, želijo jo doseči že proti Francozom

Vujovićevi izbranci želijo gostiteljem pokvariti načrte

25. januar 2017 ob 16:42

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Pri slovenskih rokometaših po zmagi nad Katarci ne manjka samozavesti, ki jo bodo potrebovali na polfinalni tekmi z gostitelji letošnjega SP-ja v Franciji.

V dvorani Bercy jih bo v četrtek ob 21. uri pričakalo sovražno razpoloženje, poleg imenitnih rokometašev še 15 tisoč-glava domačih privržencev, ki se nadejajo preboja svojih ljubljencev v finale.

Francozi precej uspešnejši

Pred slovenskimi rokometaši je peta tekma s Francozi na svetovnih prvenstvih. Le ena njuna medsebojna tekma se je končala z neodločenim izidom, v Tuniziji 2005 je bilo 26:26, na preostalih treh tekmah pa so izgubili - na Portugalskem 2003 z 22:31, v Nemčiji 2007 z 19:33, pred dvema letoma v Katarju pa s 23:32. Slovenija je tik pred začetkom svetovnega prvenstva s Francijo igrala dve pripravljalni tekmi, v Toulousu je tesno izgubila s 27:29, v Montpellieru pa s 26:33.

Gostiteljem želijo pokvariti načrte

A slovenski rokometaši se požvižgajo na izrazito negativno statistiko, na četrtkovi tekmi bodo poskušali narediti nemogoče in pokvariti načrte "vnaprej programiranim zmagovalcem" letošnjega sklepnega turnirja, ki so v dosedanjem delu na kolena položili prav vse svoje tekmece. V skupinskem delu so ukanili Brazilce z 31:16, Japonce z 31:19, Norvežane z 31:28, Ruse s 35:24 in Poljake s 26:25, v osmini finala Islandce z 31:25, v četrtfinalu pa še Švede s 33:30.

Lahko se jim zoperstavijo

"Francozi so bili v minulem obdobju dominantni na mednarodnem prizorišču, svojo prevlado hočejo dokazati tudi na domačem svetovnem prvenstvu. Vloga favorita je na njihovi strani, na naši prvi pripravljalni tekmi v Toulousu pa smo videli, da se jim lahko zoperstavimo. Nihče ni nepremagljiv in mi se zanesljivo ne bomo vnaprej predali, tekmo lahko pričakamo povsem sproščeni. V naslednjih dveh tekmah potrebujemo še eno zmago za kolajno. Želimo jo doseči že na prvi tekmi, a to bo zelo težko," je pred četrtkovo polfinalno tekmo dejal Gašper Marguč, ki je trenutno najbolj učinkovit strelec slovenske izbrane vrste na tem svetovnem prvenstvu.

Četrtkova tekma bo povsem drugačna

"V Pariz nismo prišli z namenom, da igramo pred polno dvorano in da nam govorijo, da smo simpatična ekipa, temveč da naredimo nekaj izjemnega. Na tem prvenstvu je bilo že nekaj presenečenj, zakaj ga ne bi pripravili še mi? Prepričan sem, da se bomo maksimalno potrudili in dali vse od sebe na polfinalnem obračunu s Francozi," je dejal slovenski krilni igralec Blaž Janc, medtem ko je Vid Poteko dodal: "Francija je na tem prvenstvu pokazala vrhunske, a tudi nekoliko slabše predstave. Obe letošnji pripravljalni tekmi smo izgubili, a četrtkova tekma bo povsem drugačna, odločala bo o finalistu letošnjega svetovnega prvenstva. Zmagala bo ekipa, ki bo pokazala več energije, borbenosti in želje, na nam pa je, da med celotno tekmo verjamemo, da lahko premagamo Francoze."

Francozi pokazali, da so ranljivi

"Francija je na tem prvenstvu pokazala, da je ranljiva, odpor številnih tekmecev je zlomila šele v končnicah. Imamo možnosti za zmago, ne glede na dejstvo, da bomo igrali v Parizu in pred njihovimi privrženci. Francozi bodo motivirani, a menim, da nas spoštujejo in celo malce bojijo. Imamo priložnost, upam, da bomo v polfinalu izkoristili našo hitrost in dobro kondicijo, ne vidim razlogov za strah," pravi vratar Matevž Skok, medtem ko je Darko Cingesar dodal: "Polfinalno tekmo moramo odigrati na vso moč. Iz tekme v tekmo stopnjujemo našo pripravljenost, pred nami pa je še ena pomembna preizkušnja. Močno in srčno si želim, da bomo stopili še stopničko višje in nadgradili dosedanje rezultate na tem svetovnem prvenstvu."

Kako visoka bo slovenska ovira?

V slovenskem taboru se zavedajo moči francoske izbrane vrste. V njej so številni velemojstri rokometne igre, prav vsi se ponašajo z izjemnimi telesnimi in tehničnimi sposobnostmi. Prvi zvezdnik galskih petelinov je Nikola Karabatić, a tu so še številni njegovi soigralci, ki so že dolga časa na veliki sceni (neuničljivi vratar Thierry Omeyer je star 40, Daniel Narcisse pa 37 let) in svoj reprezentančni opus želijo zaokrožiti prav na domačem svetovnem prvenstvu, a najprej morajo preskočiti na tem prvenstvu zelo visoko slovensko oviro.

Svetovno prvenstvo v rokometu (M), polfinale

Četrtek ob 21.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA



Petek ob 20.45:

NORVEŠKA - HRVAŠKA

Tekma za tretje mesto bo v soboto, 28. januarja, ob 20.45, finale pa v nedeljo, 29. januarja, ob 17.30.

M. L.