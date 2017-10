Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 28 glasov Ocenite to novico! Še dolgo bodo ljubitelji nogometa razmišljali, kaj bi bilo, če bi Tim Matavž v 84. minuti dobil žogo pred Joejem Hartom in stresel angleško mrežo, toda Hart je ustavil žogo, Matavž pa je poletel v prazno. Foto: Reuters Harry Kane, ki je septembra dosegel kar 13 zadetkov, je v sodnikovem dodatku odločil tekmo. Foto: Reuters Roman Bezjak je imel po podaji Josipa Iličića v 19. minuti lepo priložnost, vendar ni zadel žoge. Foto: Reuters Marcus Rashford je v 63. minuti lobal Jana Oblaka, Rajko Rotman pa je pravočasno odbil žogo v avt. Foto: Reuters VIDEO Analiza 2. polčasa tekme... VIDEO Analiza prvega polčasa te... VIDEO Kane v 94. minuti zadel z... Sorodne novice Za čudež v Londonu nujna prekinitev "stavke" v gosteh Dodaj v

Slovence v 94. minuti pokopal "orkan Kane"

V nedeljo v Stožicah gostuje Škotska

5. oktober 2017 ob 19:34,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 23:15

London - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je na Wembleyju do 94. minute držala remi, nato pa z golom Harryja Kana proti Angliji izgubila z 1:0. Možnosti za preboj na SP 2018 so le še teoretične.

Kazalo je, da na kultnem londonskem stadionu ne bo zadetkov. Nemški sodnik je za šest minut podaljšal tekmo. V 94. minuti je Jan Oblak nespretno vrgel žogo proti Bojanu Jokiću, Kyle Walker jo je prestregel, podal pred gol, kamor je kot orkan privihral najbolj vroč napadalec na Otoku Harry Kane, malce ušel Mihi Mevlji in zadel s petih metrov.

Krhin od prve minute, v konici napada Šporar

Selektor Srečko Katanec, ki je po tekmi napovedal, da bo v nedeljo zadnjič na slovenski klopi, je v prvo postavo na desnem bočnem branilskem položaju postavil Aljaža Struno, priložnost je ponudil vezistu Reneju Krhinu, namesto Valterja Birse je zaigral Roman Bezjak, v konici napada pa je bil Andraž Šporar.

Obramba dobro pazila na Kana

Slovenija se je dobro upirala močnejšim tekmecem, ki so imeli pričakovano terensko premoč, a se Harry Kane ni razigral. V prvem polčasu je najnevarnejši strel sprožil Jordan Henderson, a se je Oblak izkazal. Tudi Slovenci so bili nekajkrat nevarni, Josip Iličić je lepo našel Romana Bezjaka, ki pa v 19. minuti v kazenskem prostoru ni dobro zadel žoge.

Matavž malenkost prekratek

Angleži so izrazito pritisnili šele po dobri uri igre. Oblak je bil dvakrat že premagan, vendar sta mrežo rešila Rajko Rotman in z dvema izjemnima posredovanjema kapetan Boštjan Cesar, ki je odigral 99. reprezentančno tekmo. V 84. minuti se je ponudila sijajna priložnost za slovenski zadetek. Josip Iličić je našel Tima Matavža, ki je ušel prepovedanemu položaju in se s Hartom srečal iz oči v oči, a je bil Hart malenkost hitreje pri žogi.

Nemci z vozovnico za Rusijo

Anglija si je krog pred koncem že zagotovila 1. mesto in neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenijo v dodatne kvalifikacije vodi le še čudežen razplet v nedeljo - zmaga nad Škotsko in presenečenje na Slovaškem, kjer bo gostovala Malta. V preostalih skupinah omenimo zanesljivo zmago Nemčije v gosteh nad Severno Irsko (1:3, Magennis; Rudy, Wagner, Kimmich), s čimer so si aktualni svetovni prvaki tudi teoretično priigrali nastop v Rusiji.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018, skupina F

ANGLIJA - SLOVENIJA 1:0 (0:0)

60.000; Kane 94.

Anglija (4-2-3-1): Hart; Walker, Stones , Cahill, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain ( 64./Lingard), Sterling ( 85./Keane), Rashford; Kane.

Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Struna , Cesar, Mevlja , Jokić; Rotman ( 79./Matevž), Krhin ; Verbič, Bezjak ( 72./Repas), Iličić; Šporar ( 55./Birsa ).

Sodnik: Felix Zwayer (NEM)

MALTA - LITVA 1:1 (1:0)

Agius 23.; Slivka 53.

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA 1:0 (0:0)

Martin 89.

RK: Mak 23./Slovaška



Nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA (prenos: TV SLO 2/MMC)



Sodnik: Jonas Eriksson (ŠVE)

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA * 9 7 2 0 17:3 23 ŠKOTSKA 9 5 2 2 15:10 17 SLOVAŠKA 9 5 0 4 14:7 15 SLOVENIJA 9 4 2 3 10:5 14 LITVA 9 1 3 5 7:19 6 MALTA 9 0 1 8 3:22 1 * - že uvrščena v Rusijo

SKUPINA C

AZERBAJDŽAN - ČEŠKA 1:2 (0:1)

Izmajlov 55.; Kopic 35., Barak 66.

SEVERNA IRSKA - NEMČIJA 1:3 (0:2)

Magennis 90.; Rudy 2., Wagner 21., Kimmich 86.

SAN MARINO - NORVEŠKA 0:8 (0:4)

Henriksen 8., King 14./11-m, 17., Elyounoussi 40., 48., 68., Selnaes 59., Linnes 87.

Nedelja ob 20.45:

ČEŠKA - SAN MARINO

NEMČIJA - AZERBAJDŽAN

NORVEŠKA - SEVERNA IRSKA

Lestvica: NEMČIJA * 9 9 0 0 38:3 27 SEVERNA IRSKA 9 6 1 2 17:5 19 ČEŠKA 9 3 3 3 12:10 12 NORVEŠKA 9 3 1 5 16:16 10 AZERBAJDŽAN 9 3 1 5 9:14 10 SAN MARINO 9 0 0 9 2:46 0 * - že uvrščena na SP

SKUPINA E

ARMENIJA - POLJSKA 1:6 (1:3)

Hambardzumjan 39.; Grosicki 2., Lewandowski 18., 25., 64., Blaszczykowski 58., Wolski 89.

ČRNA GORA - DANSKA 0:1 (0:1)

Eriksen 16.

ROMUNIJA - KAZAHSTAN 3:1 (2:0)

Budescu 33., 38./11-m, Keseru 73.; Turisbek 82.

Nedelja ob 18.00:

DANSKA - ROMUNIJA

KAZAHSTAN - ARMENIJA

POLJSKA - ČRNA GORA

Lestvica: POLJSKA 9 7 1 1 24:12 22 DANSKA 9 6 1 2 19:7 19 ČRNA GORA 9 5 1 3 18:8 16 ROMUNIJA 9 3 3 3 11:9 12 ARMENIJA 9 2 0 7 9:25 6 KAZAHSTAN 9 0 2 7 5:25 2

T. O.