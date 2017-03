Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska ekipa. Foto: Mariša Bizjak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovencem enajst kolajn na svetovnem prvenstvu novinarjev smučarjev

Na prvenstvu se je pomerilo skoraj 200 novinarjev

31. marec 2017 ob 21:20

Val Cenis - MMC RTV SLO

Na letošnjem svetovnem prvenstvu novinarjev smučarjev je bilo v slovenski reprezentanci 12 novinarjev, ki se domov vračajo z 11 kolajnami.

V francoskem Val Cenisu, tik ob meji z Italijo, se je skoraj 200 novinarjev iz več kot 30 držav na 64. svetovnem srečanju novinarjev smučarjev pomerilo na veleslalomski tekmi in v smučarskih tekih.

Med novinarkami članicami je svetovna prvakinja v kombinaciji z drugima mestoma v obeh disciplinah postala Maja Roš Kanellopulos s Pop TV-ja, je za Radio Koper sporočila Mariša Bizjak, ki je sicer stopila na najvišjo stopničko po tekmi v smučarskih tekih.

Vrhunski dosežek je s kombinacijsko zmago v kategoriji superveterank uspel tudi Barbri Jermann z revije Suzy - v veleslalomu je konkurenco pustila daleč za seboj, na tekmi v smučarskih tekih je skozi cilj prišla tretja.

S tremi kolajnami za druga mesta v kombinaciji, veleslalomu in tekih se je v kategoriji moški člani okitil tudi Blaž Močnik z Dela. V smučarskih tekih mu je družbo na tretji stopnički delal David Jug z Žurnala24.

Srečanja novinarjev smučarjev so tudi odlična priložnost za pogovore s tujimi kolegi, izmenjavo mnenj in izkušenj, je še poudarila Bizjakova. Osrednji problematiki, ki so jih novinarji načeli letos, sta bili varnost na spletu in gospodarski razvoj v gorskih območjih - Val Cenis, ki se lahko pohvali s 125 kilometri smučarskih prog, sicer prav te dni praznuje pol stoletja, odkar so tam pognali prvo vlečnico.

T. H.