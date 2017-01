Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Slovenska rokometna reprezentanca je po zmagi nad Rusijo v osmini finala svetovnega prvenstva v Franciji pričakovala četrtfinalni obračun z Nemčijo, a je Katar nepričakovano izločil evropskega prvaka. Vsi poznavalci se strinjajo, da je Katar lažje premagljiv kot Nemčija, a seveda bo morala Slovenija odigrati odlično tekmo. Foto: Reuters Gašper Marguč je s 25 goli najboljši strelec Slovenije na letošnjem svetovnem prvenstvu. Sledijo Blaž Janc (24), Vid Kavtičnik (21) in Borut Mačkovšek (20). Foto: Reuters Slovenija je na stavnicah favorit, čeprav se selektor Veselin Vujović s tem ne strinja. Zelo pomembna bo psihološka priprava, saj se igralci ne smejo preveč sprostiti, ker bo tekmec Katar namesto Nemčije. Foto: EPA Kubanec Rafael Capote bo največja nevarnost za slovensko obrambo. Foto: Reuters Po mnenju Toneta Tislja si selektor Vujović ob porazih ne bi smel dovoliti, da govori tako negativno o svojih igralcih. Foto: Reuters Sorodne novice Vujović: Ne strinjam se, da smo favoriti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci bolj spočiti in z več kakovosti v boj z nepredvidljivimi Katarci

Sogovorniki se strinjajo: Bolje Katar kot Nemčija

24. januar 2017 ob 06:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Idealna priložnost, da se spiše novo uspešno poglavje v zgodovini slovenskega rokometa," je pred tekmo s Katarjem prepričan Dragan Gajić, medtem ko Tone Tiselj opozarja na vrline katarskega selektorja Valera Rivere.

"Mislim, da je Katar lažje premagljiv tekmec kot Nemčija, ki je imela v osmini finala slab dan. Vprašanje, ali lahko Katar ponovi dve vrhunski predstavi v tako kratkem času, čeprav sem prepričan, da bo Rivera pripravil kaj takšnega, kar bo otežilo delo Sloveniji. A na strani Slovenije sta kakovost in tehnika, in če se bodo fantje borili, kot so se do zdaj, polfinale ne bi smel uiti. Slovenija na letošnjem prvenstvu deluje kot prava klapa, nekako se nadaljuje tisto, kar smo začeli že v letih 2011 in 2012, da se borijo drug za drugega. Odlično delujejo kot ekipa, lepo jih je gledati. Ker sem tudi sam na tem igralnem mestu, bi še posebej pohvalil obe desni krili (Marguč, Janc)," nam je iz Veszprema sporočil Gajić, najboljši strelec SP-ja 2015.

V izločilnih bojih se karte na novo premešajo

Nekdanji selektor Slovenije Miro Požun je presenečen, kako se je razpletla osmina finala: "Bil sem prepričan, da bosta napredovali tako reprezentanci Nemčije kot Danske, a je očitno, da so se ekipe, ki so zmagovito končale predtekmovanje, malo sprostile in niso šle v tekmo osmine finala tako, kot bi morale. Na drugi strani so reprezentance, ki niso imele česa izgubiti, igrale neobremenjeno in dosegle več, kot so sposobne. Vsekakor je za Slovenijo bolje, da igra s Katarjem, ki je tudi izgubil veliko energije, medtem ko ima Slovenija poleg vsega še dan več počitka. Če bo odigrala tako, kot je sposobna - sanjska je bila zlasti predstava proti Makedoniji -, bi morala to tekmo dobiti," meni Požun, ki ugotavlja, da se Katar v Franciji počuti precej domače. "Seveda ni tako kot na domačem prvenstvu pred štirimi leti, ko jih je nekako nosil tudi verski duh, a vendarle imam občutek, da se ekipe z Bližnjega vzhoda v Franciji počutijo močnejše kot v srednji Evropi. So bližje svojemu okolju in imajo precej simpatizerjev."

"Ribničana" se nista ustrašila velikega odra

Požun je ocenil tudi predstave posameznih igralcev. "Nihče me ni razočaral, vsak je dodal svoje, šibkih točk ni bilo veliko. Presenetili so me predvsem tisti, od katerih nismo veliko pričakovali, na primer oba igralca Ribnice (Jan Grebenc, Nik Hemingman), ki igrata le v slovenskem prvenstvu in nimata izkušenj iz Lige prvakov. Oba "srednjaka" se odlično dopolnjujeta, nimata enakega načina igranja, tako da lahko presenečata nasprotnikove obrambe. Obe desni krili sta do zdaj igrali odlično, proti Rusiji pa je bil s šestimi goli najboljši igralec Darko Cingesar, res pa je, da ruski vratar ni specialist za branjenje strelov s kril. Morda bi bila lahko le boljša realizacija krožnih igralcev."

Tamše: Zdaj sem še večji optimist!

Da bo imela Slovenija lažje delo, ker bo nasprotnik Katar, in ne Nemčija, je prepričan tudi trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše: "To je največje presenečenje osmine finala. Vsi smo v četrtfinalu pričakovali Nemce, ki so blesteli v predtekmovanju, medtem ko je Katar komaj prišel iz skupine. Stari maček Valero Rivero je spet znal pripraviti pravo taktiko. Delo pa za Slovenijo še vedno ne bo lahko, a vendarle ji je igra Katarja bolj pisana na kožo. Zdaj sem še večji optimist za uvrstitev v polfinale. Katar ni tako močan, kot je bil na domačem SP-ju 2015. Od tiste ekipe ni več vratarja Gorana Stojanovića, ni več izjemnega desnega zunanjega Žarka Markovića, ni Eldarja Memiševića, Borja Vidala ... Ostali so kar brez nekaj igralcev, a še vedno je veliko odličnih naturaliziranih rokometašev, na primer vratar Danijel Šarić, Rafael Capote, Bertrand Roiné ... Ti so bili tudi glavni akterji senzacije proti Nemčiji in tu tudi preti največja nevarnost za Slovenijo."

S hitro igro nad Katarce

Tamše se boji zlasti vratarja Šarića, ki je proti Nemcem zbral 15 obramb. "Zna biti, da bo on največja prepreka. Svojim igralcem vedno rečem, da imajo oni žogo in odločajo, kako in kaj. Treba je pogledati vratarja in ustreliti tja, kjer ga ni. Je pa to lažje reči kot narediti. Še enkrat: mislim, da so naše možnosti zelo velike, še vedno pa je treba ostati na realnih tleh. Prav tako kot nam so se možnosti odprle tudi Katarju in si želi nadaljevati prvenstvo. Proti Nemcem, ki slovijo po tem, da igrajo hiter rokomet z veliko goli, je prejel samo dvajset zadetkov. To govori o trdnosti njihove obrambe. Upam, da Slovenija odigra svoj sistem s hitrimi prehodi v napad in da, tudi če prejme gol, hitro "izvede center", ker je to igra, v kateri slovenski reprezentanti najbolj uživajo."



Katar se je proti Nemcem precej iztrošil

Pred torkovo četrtfinalno tekmo med Slovenijo in Katarjem (začetek ob 20.45, prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju) smo se pogovarjali tudi s Tonetom Tisljem, ki je s Slovenijo osvojil srebrno medaljo na evropskem prvenstvu 2004. Poudaril je, da ima Slovenija večji nabor kakovostnih igralcev kot Katar: "Glede na kakovost igralskega kadra je Katar ugodnejši tekmec kot Nemčija. Slovenija ima daljšo klop in večjo širino igralskega kadra." Ocena dozdajšnjega poteka prvenstva je po Tisljevem mnenju pozitivna in je ne kvari niti slaba predstava proti Španiji. "Rezultatsko je Slovenija do zdaj naredila vse, kar je bilo potrebno. Iz skupine je prišla na pameten način, ni se preveč iztrošila. Na polno je odigrala le tekmo z Makedonijo, sicer pa je bilo še veliko rezerv. Proti Rusiji je unovčila svoje prednosti in zdaj se ponuja lepa priložnost za polfinale. Katar naj bi z zmago nad Nemci že dosegel vrhunec, predvsem pa se je izpraznil veliko bolj, kot se je Slovenija proti Rusiji."

Tiselj kritično o Vujoviću kot trenerju

Tone Tiselj prednost Katarja vidi le v tem, da ima odličnega selektorja: "V taktični pripravi je Valero Rivera močnejši od Vujovića. Rivera se je povsod izkazal, iz igralcev zna potegniti maksimum, medtem ko so pri Vujoviću določene težave. Ob porazih proti Danski v Riu in proti Španiji na letošnjem SP-ju je nekako izdal igralce, ko je rekel, da niso pravi in da nimajo karakterja. Omenjal je celo narodov karakter, kar je boleče, saj so v reprezentanci pravi borci, ki so za ekipo pripravljeni narediti vse. Takšen način komunikacije ni še nikoli prenesel nič dobrega. Pravi trenerji stojijo za svojimi igralci tudi ob porazih! Noben velik trener svoje ekipe ne raztrga, ampak jo zaščiti. Očitno "Vujo" ne more iz svoje kože. Vsi ga še vedno doživljajo kot igralca, ne kot trenerja. "Vujo" igralec in "Vujo" trener sta različna pojma. "Vujo" igralec je bil Vujović zmagovalec, kot trenerju pa mu uspe le za kratek čas zbuditi ekipo in resda naredi veliko dobrega, vendar to podre z nepremišljeno komunikacijo."

T. O.