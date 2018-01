Slovenci danes proti Srbiji odpirajo 11. EP v futsalu

Vse tekme prvenstva v Stožicah

30. januar 2018 ob 13:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z današnjo tekmo med Slovenijo in Srbijo, ki bo ob 18. uri, se bo začelo evropsko prvenstvo v futsalu.

V dvorani Stožice, ki bo gostila vseh 20 tekem prvenstva, bo petnajst minut pred tem tudi krajša slovesnost ob odprtju, na katerem bo skupina Tosca Beat zaigrala posebej za to prvenstvo narejeno pesem Let's get going (Masters of Skills).

Uvoda prvenstva se bodo ob številnih uglednih gostih udeležili tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin ter nekdanja mojstra nogometa, Portugalec Luis Figo in Srb Dejan Stanković.

Osredkar: Zdravi smo vsi!

"Pripravljeni smo dobro. Zdravi smo vsi, v ekipi je dobro vzdušje. Naš cilj je napredovati iz skupine in k temu bomo stremeli. Že na prvi tekmi si bomo skušali vsaj deloma zagotoviti napredovanje, kar je naš prvi cilj," pred začetkom EP-ja o ciljih pravi kapetan Igor Osredkar.

Uvodni dan prvenstva bo ob 20.45 na sporedu še tekma skupine B med Rusijo in Poljsko. Slovenija bo v skupini A igrala še proti Italiji v soboto ob 20.45.

Španci favoriti za naslov

Na prvenstvu bo nastopilo 12 ekip v štirih skupinah. Prvi favorit prvenstva bo znova Španija, sedemkratna evropska prvakinja, ki bo igrala v skupini D z Azerbajdžanom in Francijo. V skupini B bodo Rusija, Kazahstan in Poljska, v skupini C pa Portugalska, Ukrajina in Romunija.

Prvenstvo se bo končalo 10. februarja, ko bosta na sporedu tekmi za 3. mesto in finale.

11. evropsko prvenstvo v futsalu, Ljubljana

Skupina A. danes ob 18.00:

SLOVENIJA - SRBIJA

Četrtek ob 20.45:

SRBIJA - ITALIJA



Sobota ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina B, danes ob 20.45:

RUSIJA - POLJSKA

Četrtek ob 18.00:

POLJSKA - KAZAHSTAN



Sobota ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina C, sreda ob 18.00:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA



Petek ob 20.45:

ROMUNIJA - UKRAJINA



Nedelja ob 18.00:

UKRAJINA - PORTUGALSKA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina D, sreda ob 20.45:

ŠPANIJA - FRANCIJA



Petek ob 18.00:

FRANCIJA - AZERBAJDŽAN



Nedelja ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

M. L.