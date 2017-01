Slovenci danes v boj s Tunizijci

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

17. januar 2017 ob 13:38

Metz - MMC RTV SLO/STA

Slovensko rokometno reprezentanco na SP-ju v Franciji danes čaka tekma 4. kroga v skupini B. V Metzu se bo pomerila s Tunizijo. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Slovenski rokometaši so z odliko opravili prvi del naloge na SP-ju v Franciji. Po treh tekmah z Angolci, Islandci in Makedonci v skupinskem delu tekmovanja so si že izborili nastop v osmini finala,

Izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića so v polnem sijaju zablesteli na ponedeljkovi tekmi, ko so Makedonce zasenčili v vseh prvinah in jih zanesljivo premagali z 29:22. Na krilih makedonske zmage se bodo danes lotili Tunizijcev, v slovenskem taboru pa odkrito napovedujejo četrto zmago.

Tudi morebiten poraz ne bi bil tragičen, odločitev o zmagovalcu skupine B bo padla na četrtkovi tekmi s Španci, ki se bo pričela ob 20.45.

Slovenski rokometaši se se doslej trikrat pomerili s Tunizijci na svetovnih prvenstvih: v Nemčiji 2007 so zmagali, v Tuniziji 2005 igrali neodločeno, v Franciji 2001 pa izgubili.

Skupina B, 4. krog, danes ob 17.45:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Ob 20.45:

ANGOLA - ISLANDIJA

Sreda ob 20.45:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: ŠPANIJA 3 3 0 0 +31 6 SLOVENIJA 3 3 0 0 +25 6 MAKEDONIJA 3 2 0 1 +6 4 ISLANDIJA 3 0 1 2 -7 1 TUNIZIJA 3 0 1 2 -9 1 ANGOLA 3 0 0 3 -46 0

M. L.