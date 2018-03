Slovenci drevi v Stožicah proti Belorusiji

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

27. marec 2018 ob 13:21,

zadnji poseg: 27. marec 2018 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.15 v Stožicah odigrala prijateljsko tekmo z Belorusijo. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Za selektorja Tomaža Kavčiča in njegove izbrance bo dvoboj priložnost, da popravijo slab vtis z zadnje tekme v Celovcu, obenem pa bo današnji dvoboj tudi zadnji v bogati reprezentančni karieri Boštjana Cesarja.

Matavž in Verbič vprašljiva

Slovenci imajo sicer nekaj težav s poškodbami. V ekipi ne bo vratarja Jana Oblaka, ki je že zapustil reprezentanco, nastopa Tima Matavža in Benjamina Verbiča sta vprašljiva, medtem ko bo prehlajeni Kevin Kampl najbrž nared.

Proti 93. reprezentanci sveta

Slovenija je z Belorusijo doslej igrala štirikrat. V kvalifikacijah za EP 2008 je doma zmagala z 1:0, v gosteh pa izgubila z 2:4, v kvalifikacijah za SP 2006 pa sta se obe tekmi končali z 1:1. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je Slovenija 62., Belorusija pa 93.

Cesar in slovo od reprezentance

Tekma pa bo nekaj posebnega za Boštjana Cesarja, saj bo pomenila uradni konec reprezentančne kariere dolgoletnega stebra slovenske obrambe in kapetana. 35-letni branilec je bil sicer pripravljen nadaljevati, a se je po pogovoru z novim selektorjem Kavčičem odločil za konec te poti. Cesar je svoj reprezentančni debi doživel 12. februarja 2003 proti Švici v Novi Gorici; 9. oktobra 2004 je dosegel svoj prvi zadetek za izbrano vrsto. Rekorder po številu nastopov je postal 15. novembra 2014, ko je vpisal 81. nastop in s tem prehitel dotedanjega rekorderja Zlatka Zahoviča. Stoto reprezentančno tekmo je odigral 8. oktobra 2017 ob remiju 2:2 doma proti Škotski.

Prijateljske tekme

Danes ob 20.15 (Stožice):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

Verjetni postavi:

Slovenija: Belec, Milec, Cesar, Bajrić, Jokić, Krhin, Kampl, Iličić, Birsa, Kurtić, Berić.

Belorusija: Gutor, Šitov, Martinovič, Policevič, Volodko, Dragun, Kisljak, Maevskij, Kovaljev, Stasevič, Lapcev.

Sodnik: Fran Jović (Hrvaška)

Ostale prijateljske tekme, danes:

IRAK - SIRIJA

UKRAJINA - JAPONSKA

RUSIJA - FRANCIJA

KOSOVO - BURKINA FASO

BiH - SENEGAL

ŠVICA - PANAMA

ČRNA GORA - TURČIJA

DANSKA - ČILE

EGIPT - GRČIJA

MADŽARSKA - ŠKOTSKA

LUKSEMBURG - AVSTRIJA

ROMUNIJA - ŠVEDSKA

BELGIJA - SAVDSKA ARABIJA

NEMČIJA - BRAZILIJA

POLJSKA - JUŽNA KOREJA

AVSTRALIJA - KOLUMBIJA

ANGLIJA - ITALIJA

NIGERIJA - SRBIJA

ŠPANIJA - ARGENTINA

M. L.