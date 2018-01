Slovenci favoriti proti Poljakom, Kavčič poškodovan, Bedene prvi adut

Slovenija je favorit

30. januar 2018 ob 17:35

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Čeprav je sprva kazalo, da se bo slovenska teniška reprezentanca v prvem krogu druge evroafriške skupine Davisovega pokala postavila nasproti Poljakom v najmočnejši postavi, pa je z zadnjega treninga prišla slaba novica, da se je poškodoval Blaž Kavčič.

Kavčič, ki je imel velikansko smolo s številnimi poškodbami že v preteklosti, tokrat pa ga je rahla strganina presenetila sredi treninga, pravi, bo fantom v popolno oporo ob igrišču: "Žal mi je, da se je to zgodilo. Takoj, ko me je zapeklo, sem želel odgovore pri zdravniku. Stegenska mišica je utrpela manjšo strganino, a dovolj neugodno, da ne morem igrati. Ostal bom z ekipo, ji pomagal in verjamem, da bomo Poljake premagali."

Slovenska reprezentanca je v torek že opravila prvi trening, vse do sobote pa si bo igrišče v športni dvorani Lukna delila s poljskimi igralci. V vlogi slovenskega kapetana debitira Miha Mlakar: "Dvorana je super, prav tako podlaga. Ambient je odličen, tako da se že veselim konca tedna in navijačev, ki nas bodo prišli podpret. To je moj prvi dvoboj za Davisov pokal, za zdaj so občutki odlični. Želimo si začeti z zmago." Mlakarjev pomočnik je Andraž Bedene, ki je bil zelo jasen: "Fantje so že dobro pripravljeni. Treba se je le še privaditi na podlago in gremo po zmago."

Aljaž Bedene prvi adut Slovenije

Najvišje uvrščeni slovenski igralec na lestvici ATP je Aljaž Bedene (52.), ki je na OP Avstralije v prvem krogu klonil proti poznejšemu zmagovalcu Rogerju Federerju, v Mariboru pa bo proti Poljakom veliko odvisno prav od njega: "Na podlagi še nisem zaigral, a fantje pravijo, da je počasna. Nekaj težav imam s kolenom, vendar bom do sobote pripravljen. Za menoj je Avstralija, tako da sem dobro pripravljen."

Ob poškodbi Kavčiča je zagotovo prvi kandidat za nastop med posamezniki Blaž Rola (195.), ki v tem trenutku trenira po prilagojenem načrtu: "Zame je ta del sezone še deloma pripravljalen. Pripravljen sem za igro posameznikov in dvojice, vem pa, da smo sposobni premagati Poljake. Dvorana Lukna je enkratna. Ker je dvoboj ob koncu tedna, verjamem, da bodo tribune polne. Ker se bliža pust, upam, da pridejo v Lukno tudi kurenti."