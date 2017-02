Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenci so v Erzurumu osvojili deset medalj. Foto: Team Slovenia Sorodne novice Komplet medalj za slovenske skakalce v Turčiji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci iz Erzuruma z desetimi medaljami

Za konec še štiri kolajne za Slovenijo

17. februar 2017 ob 19:47

Erzurum - MMC RTV SLO/STA

Zadnji tekmovalni dan olimpijskega festivala evropske mladine v Erzurumu je Slovenija osvojila še štiri kolajne, od tega dve zlati, srebro in bron.

Prvi so v petek do kolajn prišli alpski smučarji, ki so na ekipni paralelni veleslalomski tekmi osvojili srebro. Najprej so bili Nika Tomšič, Živa Otoničar, Tadej Paščinski in Nejc Naraločnik boljši od grške reprezentance, v polfinalu pa še od slovaške. Obe so ugnali s popolnim izkupičkom 4:0. V finalu so se za zlato udarili z Rusi in z izidom 1:3 osvojili srebrno kolajno, drugo smučarsko, potem ko je Tomšičeva na slalomu osvojila zlato.

Zlato za skakalce na ekipni tekmi in tekmi mešanih ekip

Smučarski skakalci so za skoraj dvajset točk pred Francozi vodili že na četrtkovi ekipni tekmi, a je drugo serijo odpihnil veter. Tekma se je nadaljevala danes, Timi Zajc, Bernard Dobre, Tomi Jovan in Lovro Vodušek (936,2 točke) pa so brez težav ubranili prednost in jo še povečali ter se na koncu zlata pred Francozi (891,6) veselili s 45 točkami naskoka. Tretji so bili Rusi (791,0).

Po drugi seriji ekipne tekme za fante je sledila še mešana tekma skakalcev, kjer sta se Zajcu in Jovanu pridružili Katja Komar in Nika Križnar, tudi v tej tekmi pa Slovenija ni imela konkurence in je premočno zmagala pred Francijo in Rusijo.

Bron za ekipo v curlingu

Slovenska ekipa v curlingu, ta je na tem festivalu doživel svojo premiero, je v polfinalu izgubila proti Nizozemski z 2:4 in se v borbi za bron pomerila z domačo reprezentanco Turčije. Štefan Sever, Aljaž Stopar, Noel Gregori, Luka Prezelj in Simon Langus so bili od gostiteljev boljši s 6:3 in tako stopili na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Skupno je Slovenija v Erzurumu osvojila deset medalj, od tega pet zlatih, in s tem izenačila rekord iz Brašova 2013.

