Slovenci klonili pred Madžari v podaljšku, SP je pred vrati

Priprave na SP

11. april 2018 ob 21:34

Bled - MMC RTV SLO, STA

Zaradi številnih odsotnosti ključnih oziroma standardnih članov izbrane vrste je selektor Kari Savolainen tudi na tej tekmi iskal in uigraval nove napadalne trojke; skupaj so tako v prvih napadih igrali Robert Sabolič, Žiga Pance in Anže Kuralt ter Miha Verlič, Jan Urbas in Rok Tičar. V vratih pa je tokrat priložnost dobil Matija Pintarič.

Uvod blejske testne tekme sicer ni bil najboljši; Slovenci so po dveh napakah v svoji tretjini dvakrat izgubili plošček pred golom, obakrat pa so nato tekmeci to kaznovali z zadetkoma. Slovenci so imeli pozneje priložnost ob številčni prednosti, a je ostala neizkoriščena; zato pa je tik pred koncem tretjine po strelu Žige Pavlina z modre črte pred golom palico podstavil Aleš Mušič in znižal zaostanek.

Glavna težava Slovencev so bili številni izgubljeni ploščki v lastni obrambni tretjini, Madžarska pa je vsaj v prvi polovici dvoboja delovala bolj uigrano.

Najlepšo slovensko priložnost je sredi tretjine zamudil Aleš Kranjc, ko je zgrešil iz neposredne bližine. Slovenci so pozneje imeli še nekaj solidnih akcij, najbližje sta bila Tičar v 35. in Verlič v 37. minuti, a je vratar Bence Balizs vse poskuse ustavil. Na slovenski strani pa je Pintarič tudi ubranil nevaren strel po protinapadu Madžarov.

A podobno kot v prvem delu so domači še enkrat dosegli zadetek ob izteku tretjine, ob številčni prednosti je bil v 40. minuti po podaji Tičarja uspešen Verlič.

Slovenci so v zadnjem delu stopnjevali ritem in bili nenehno pred vrati tekmecev. Zadeli pa dolgo niso, čeprav so si pripravili več lepih priložnosti. V 57. minuti pa so Madžari plošček po akciji Mušiča in Pavlina izbili z golove črte.

Ker se je redni del končal brez zmagovalca, sta ekipi igrali še podaljšek, v katerem je domača ekipa prevladovala in bila blizu zmagi, toda po izgubljenem ploščku je pred gol sam pridrsal Istvan Sofron in zadel za slavje gostov.

Zadnji slovenski test pred SP-jem bo prijateljska tekma na Dunaju z Avstrijo 19. aprila.