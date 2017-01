Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović je po petkovem porazu dejal, da se njegovi varovanci enostavno ne smejo več zadovoljiti z minimalnimi porazi proti velikim ekipam, temveč se morajo naučiti, da jih morajo tudi premagati. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Hrabra igra in poraz Slovencev v Toulousu Vele(ne)mojstri ob odhodih! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci klonili za sedem zadetkov

Začetek SP-ja v četrtek proti Angoli

8. januar 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 19:09

Montpellier - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so v Montpellieru s 33:26 izgubili še drugo pripravljalno tekmo pred začetkom SP-ja proti Franciji. Po prvem polčasu je bilo 17:13.

V nasprotju s petkovo tekmo v Toulousu (29:27), ko so varovanci Veselina Vujovića vseskozi držali korak z gostitelji in nekaj minut pred koncem tudi vodili, so dva dni pozneje že po 10 minutah zaostajali z 8:3, po 25 pa s 16:9. Vid Kavtičnik in Borut Mačkovšek sta do odmora le nekoliko znižala zaostanek.

Kavtičnik je na začetku drugega polčasa še nekoliko približal Slovence (17:14 in 20:17), na manj kot na tri zadetke pa se razlika ni zmanjšala. Gibala se je od štiri do pet golov, v 54. minuti pa je narasla na +7 (29:22). Tik pred koncem je bilo že 33:25, ob sireni pa je končni izid postavil Mačkovšek.



SP bodo Slovenci začeli v četrtek ob 14.00 s tekmo proti Angoli.

Pripravljalni tekmi

Montpellier:

FRANCIJA - SLOVENIJA

33:26 (17:13)



Francija: Remili in Porte po 5, Mahe 4, Abalo, Sorhaindo, Guigou in Accamray po 3, N. Karabatić 2, Di Panda, Nyokas, Claire, Lenne in Fabregas po 1.

Slovenija: Marguč 5, Mačkovšek 4, Kavtičnik in Henigman po 3, Dolenec, Gaber in Kodrin po 2, Bezjak, Janc, Cingesar, Poteko in Kastelic po 1.

8.750 gledalcev

Odigrano v petek (Toulouse):

FRANCIJA - SLOVENIJA

29:27 (13:13)

M. R.