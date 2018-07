Poudarki V ponedeljek ob 19.00 sprejem pred Magistratom v Ljubljani

Po bronih 2004, 2010, 2012 in srebru 2002 je leta 2018 na EP-ju do 20 let za Slovenijo napočil čas za zlato! Foto: www.alesfevzer.com Hvala občinstvu in mojim fantom, ki so celoten turnir in veliki finale oddelali v velikem slogu. Ko igramo na domačih tleh, proti nam nima nihče vloge favorita. Nobenega igralca ne bi posebej izpostavljal, vsi so dodali svoj kamenček v mozaik našemu ekipnemu uspehu. Prav vsi, ki so prišli na parket, so dali vse od sebe in zasluženo osvojili odličje najbolj žlahtnega leska. Selektor Slovenije Saša Prapotnik Slovenija in Francija sta se borili za prvo zlato na mladinskih EP-jih. Za gol so bili boljši Slovenci, ki so francoskim vrstnikom preprečili združitev evropskega s svetovnim naslovom ter da bi ista generacija osvojila EP do 18 in 20 let. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci mladinski evropski prvaki v rokometu!

Tehtnico prevesili vratar Dobaj, Horžen in prvi strelec Ocvirk

29. julij 2018 ob 10:21,

zadnji poseg: 29. julij 2018 ob 19:16

Celje - MMC RTV SLO

Slovenski rokometni mladinci so v polni dvorani Zlatorog v Celju z 31:30 premagali favorizirano Francijo. Slovenija je na domačih tleh prvič osvojila zlato na EP-ju do 20 let v rokometu!

V dramatičnem finalu mladinskega evropskega prvenstva so Slovenci v 2. polčasu prešli v vodstvo in v napetih zadnjih minutah ohranili prednost za zgodovinsko zlato. Veliki junak finala in prvenstva je bil Grega Ocvirk s kar 11 goli, dosegel je tudi na koncu zmagoviti 31. gol Slovenije. Ob tem sta se v ključnih minutah proslavila rezervni vratar Gašper Dobaj s 6 obrambami v 2. polčasu in krožni napadalec Kristjan Horžan, ki je 5 od 6 golov dosegel v drugem delu finala.

Saša Prapotnik, selektor Slovenije: "Hvala občinstvu in mojim fantom, ki so celoten turnir in veliki finale oddelali v velikem slogu. Ko igramo na domačih tleh, proti nam nima nihče vloge favorita. Nobenega igralca ne bi posebej izpostavljal, vsi so dodali svoj kamenček v mozaik našemu ekipnemu uspehu. Prav vsi, ki so prišli na parket, so dali vse od sebe in zasluženo osvojili odličje najbolj žlahtnega leska."

Tilen Kosi, igralec Slovenije: "Občutki po končnem zmagoslavju so neverjetni. Privrženci, ki so nas vseskozi spodbujali, so nam dali dodaten zagon. Zlata kolajna je nekaj najlepšega v mojem življenju, za to smo trdo garali in vadili. Francozi so bili favoriti, nekateri njihovi igralci branijo barve imenitnih klubov, a tokrat je odločilo naše veliko srce."

Slab začetek, boljše nadaljevanje

Francija je hitro začela rešetati slovensko mrežo, a po francoskem vodstvu z 8:4 se je zgodil preobrat. Slovenija je začela igrati kombinatorno in učinkovito, golgeterju Ocvirku so se pri uspešnem zaključevanju pridružili še drugi, kot sta Tilen Kosi (5 golov) in Marko Kotar (6 golov), razbranil se je Mark Ferjan in domača izbrana vrsta je povedla z 10:9. V zaključku 1. polčasa je bila igra izenačena, a ob koncu so pobudo spet prevzeli Francozi in dobili prvi del s 16:15.

Tehtnico prevesila Dobaj in Horžen

Na začetku 2. polčasa so varovanci Saša Prapotnika hitro povedli, sledilo je več izmenjav vodstva, nato so Francozi povedli s 23:21. V slovenska vrata je stopil Gašper Dobaj in do konca tekme ubranil 6 ključnih francoskih strelov. Na mestu krožnega napadalca se je s 5 goli v nadaljevanju razigral Kristjan Horžen, svoje je redno dodajal Ocvirk in dobrih 5 minut pred koncem je Slovenija vodila za dva gola (29:27).

Po sporni 7-m za Francijo dve minuti pred koncem, ko je Noah Gaudin znižal na 30:29, je odgovornost prevzel najboljši strelec Slovenije Ocvirk, ki je z 11. golom znova prinesel dva gola prednosti, na drugi strani je Dobaj še enkrat branil, Francozi so prišli na gol zaostanka, a ob slovenskem napadu se je ura iztekla in v Zlatorogu se je pred 5.400 gledalci začelo bučno slovensko slavje.

Oba finalista v boju za prvo zlato

Za izbrano vrsto je skoraj mesec dni priprav in težkih tekem na turnirju v Celju, na katerem so do zdaj zbrali pet zmag (proti Norveški, Izraelu, Srbiji, Islandiji in Portugalski) ter poraz proti Nemčiji, ki je sicer na koncu osvojila bron.

Slovenija je igrala drugi finale na mladinskih prvenstvih, leta 2002 je bila generacija 1982 na Poljskem druga. Ob tem so mladi Slovenci v preteklosti osvojili še tri brone. Prav tako je prvo zlato lovila Francija, ki se do zdaj lahko pohvali z dvema bronastima odličjema na prvenstvih, ki jih EHF po 1996 prireja na vsaki dve leti.

Vrnili Francozom za poraz na EP-ju do 18 let

Izbranci Saše Prapotnika, za katerega je to tretji finale na velikih turnirjih (enkrat je z ekipo slavil naslov prvaka olimpijskih iger mladih, enkrat pa drugo mesto), se bodo pomerili proti Francozom, evropskim in svetovnim prvakom s to generacijo z zadnjih dveh prvenstev, ki so na tem turnirju premagali Dansko, Madžarsko, Španijo, Hrvaško in Nemčijo, v prvem krogu pa izgubili proti Portugalcem. Ekipi sta se nazadnje pomerili na EP-ju kadetov pred dvema letoma na Hrvaškem, na katerem je bila Francija boljša z 39:33.

Grega Ocvirk in Domen Novak sta bila izbrana tudi v najboljšo postavo prvenstva, Ocvirk kot najboljši levi zunanji, Novak pa kot najboljše desno krilo. Ocvirk je postal tudi najboljši strelec prvenstva.

EP v rokometu U-20, Celje

Tekma za 3. mesto:

Portugalska - NEMČIJA 26:29 (11:14)

Finale:

SLOVENIJA - Francija 31:30 (15:16)

5.400 gledalcev.

Slovenija: Ocvirk 11, Horžen in Kotar po 6, Kosi 5, Kavčič, Rozman in Novak po 1.

Francija: Vileminot 6, Gaudin 5, Prandi in Brouzet po 4, Nahi 3., Damiani 2, Kempf in Poyet po 2, Bos in Tribillon po 1.

7-m: Slovenija 5/5; Francija 5/5.

Izključitve: Slovenija 8; Francija 4 minute.

Rdeči karton: /; /.

M. L., To. G.