Slovenci morajo izkoristiti slovaške težave v obrambi

31. avgust 2017 ob 20:55

Trnava - MMC RTV SLO, STA

Pet dvobojev, tri slovenske zmage, dva remija. Statistika, ki pred novo tekmo Slovenije in Slovaške govori v prid Slovenije. Poraženec bi se utegnil že posloviti od sanj, da zaigra na SP-ju 2018.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek ob 20.45 (prenos na TV SLO 2) v Trnavi igrala sedmo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo v Rusiji. Stadion, ki sprejme približno 19 tisoč navijačev, naj bi bil razprodan, na Slovaškem pa bo tudi skoraj tisoč slovenskih navijačev. Za slovenski uspeh se bodo morali predvsem prebuditi napadalci, njihov post traja že predolgo.

V skupini F po šestih tekmah vodi Anglija s 14 točkami, Slovaška jih je zbrala 12, Slovenija 11, Škotska osem, Litva, ki jo bodo izbranci Srečka Katanca gostili v ponedeljek, pet, Malta pa je še brez točke.

Na novinarski konferenci je Srečko Katanec na vprašanje, ali bi več prinesla zmaga ali več odnesel poraz, odvrnil: "V matematiki nisem bil ravno dober, boljši sem bil pri telovadbi. Upam, da bomo mi jutri v telovadbi boljši. Kaj bo pa jutri matematika prinesla, pa bomo videli po tekmah ..."

Selektor prepričan, da bodo dali fantje vse od sebe. "Kaj pa to pomeni rezultatsko ... Borbeni bomo, kar bo, bo. Smo popolnoma mirni. Ne dajem imperativa zmage fantom na pleča. Vem, zakaj. Slovaki igrajo doma, igramo proti reprezentanci, v kateri so spoštovanja vredna imena, kot so Marek Hamšik, Vladimir Weiss, Juraj Kucka ... Spoštujemo jih, bojimo pa se jih ne," pravi selektor, ki - čeprav je Miha Mevlja danes prestopil iz Rostova v Zenit in bil vseeno na reprezentančni akciji - ni želel komentirati tega, zakaj ni bilo Kevina Kampla oziroma ali je njegova reprezentančna pot končana.

Katanec se je ozrl še na močnejše in šibkejše vidike slovaške igre. "Tehnično so izredno dobri, mogoče je boljša stran ekipe zvezna linija, napad. V zadnji liniji imajo nekaj težav, to bomo poskušali izkoristiti. Ampak znajo igrati nogomet, zato igrajo tudi v takšnih klubih, kot igrajo. Ni pa nobenega presenečenja in ne zmaga vedno boljši na papirju."

Slovenija bo poleg Kampla pogrešala Aljaža Struno, ki se je poškodoval.

Slovaške težave v obrambi

Slovaki imajo težave v osrčju obrambe. Zaradi kartonov ne bosta igrala Jan Durica in Martin Škrtel. Manjkal bo tudi vratar Matuš Kozačik zaradi težav s kolenom in hrbtom.

"Čaka nas pomembna tekma proti Sloveniji. Vesel sem, da smo v dobrem položaju in imamo vse v svojih rokah. To je naša prednost. Verjamemo, da bomo tudi s pomočjo navijačev petkovo tekmo končali zadovoljni," pravi slovaški branilec Peter Pekarik, ki se je ozrl tudi na negativno statistiko proti Slovencem (dva remija in trije porazi).

"To je le statistika, čeprav govori proti nam. Zadnje tri tekme proti njim so bile izenačene, verjamem, da bo tokrat sreča na naši strani in da bomo prekinili ta negativni niz," je prepričan Pekarik, ki je Sloveniji namenil tudi nekaj pohvalnih besed.

"Slovenija ima zelo dobro organizirano ekipo in močne posameznike. Na to se moramo pripraviti. Po drugi strani pa igramo doma in si želimo nadaljevati pozitivne izide z zadnjih tekem," je še povedal član berlinske Herthe.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018 - skupina F, petek ob 20.45:

SLOVAŠKA - SLOVENIJA

Sodnik: Antoni Mateo Lahoz (Španija)



MALTA - ANGLIJA



LITVA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 6 4 2 0 10:2 14 SLOVAŠKA 6 4 0 2 12:4 12 SLOVENIJA 6 3 2 1 6:3 11 ŠKOTSKA 6 2 2 2 9:10 8 LITVA 6 1 2 3 6:11 5 MALTA 6 0 0 6 2:15 0

