Slovenci na krilih Dončića in Dragića do zmage nad Čehi

Tretja pripravljalna tekme, tretja zmaga

6. avgust 2017 ob 11:36,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 22:43

Maribor - MMC RTV SLO

Košarkarji Slovenije so dobili tudi tretjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. V Mariboru so premagali Češko (88:80), s tem so varovanci Igorja Kokoškova postali zmagovalci pokala Adecco.

Slovenija je z dobro igro ob zaključku srečanja na koncu zasluženo premagala Češko, ki je na zadnjem EP-ju osvojila sedmo mesto. Slovenija je povečala vodstvo v medsebojnih dvobojih, zdaj vodi z 9:2.

Ponovno je blestel Luka Dončić (20 točk), ki je že tretjo tekmo zapored najboljši strelec Slovenije. Goran Dragić je dosegel 18 točk.

Za gledalce v dvorani Tabor sta bila največji magnet prav Dragić in Dončić. Oba sta začela tudi tekmo, ob njima pa so prvi na parket v slovenski izbrani vrsti stopili še: Klemen Prepelič, Gašper Vidmar in Edo Murić. V slovenski izbrani vrsti ni bilo Anthonyja Randolpha, ki se je včeraj v ZDA poročil.

Čehi uvodoma natančni

Slovenska reprezentanca je medlo začela srečanje, napadalni Čehi, ki so znani kot natančni strelci, so povedli z 9:2. Slovenija se je v dobri minuti z delnim izidom 7:0 čisto približala, igra v prvi četrtini je bila nato izenačena.

Slovenci so na začetku druge četrtine s ponovnim delnim izidom 7:0 povedli s 30:24, a so sledile slabše minute, ki so jih Čehi izkoristili in izenačili (30:30). Slovenci so z delnim rezultatom 8:0 povedli za osem točk (38:30). Čehi pa so se nato po dosojeni tehnični napaki Muriću približali na štiri točke zaostanka. Ob koncu polčasa se je v slovenski reprezentanci prebudil Dončić, ki je dosegel svojih prvih osem točk, od tega dve trojki, in Slovenija je na polčas odšla s sedmimi točkami prednosti (48:41).

V tretji četrtini Slovenci dolgo niso zadeli, met je nasprotno stekel Čehom, in tako so našo reprezentanco čisto ujeli in jo celo prehiteli. V zadnjo četrtino so vstopili s točko prednosti (65:66).

V zaključku tekme strli odpor Čehov

Igra v zadnji četrtini je bila spet izenačena, po petih zaporednih točah PRepeliča pa je Slovenija povedla z 79:74. Dončić je nato še zabil za 81:74, a so Čehi s trojko znižali na 81:77. Dončić je nato dosegel trojko, nad Čančarjem je bila še storjena osebna napaka, ko je metal za tri točke. Vlatko je bila natančen in Slovenija je dve minuti in pol do konca vodila že za deset točk (87:77).

Do konca srečanja se Čehi niso uspeli približati.

Naslednji konec tedna bo Slovenija gostovala na turnirju v Opatiji, nato jo dve prijateljski tekmi čakata še v Izraelu, pripravljalne tekme pa bo sklenila 24. avgusta v Stožicah proti Hrvaški.

PRIPRAVLJALNE TEKME

Pokal Adecco, za 1. mesto, danes ob 20.15 (Maribor)

SLOVENIJA - Češka

88:80 (23:24, 25:17, 17:25, 23:14)

Dončić 20 (8 skokov), Dragič 18 (6 podaj), Čančar 14 (5 skokov), Vidmar 10, Prepelič in Murić po 8, Zagorac 3 (5 skokov), Dimec in Blažič po 2; Peterka 17, Hruban 14, Satoransky 13, Auda 12, Bohačik 9, Welsch in Križ po 5, Palyza 4, Pechaček 1.

Preostale pripravljalne tekme Slovenije

Sobota, 12. avgusta, ob 18.00 (Opatija)

HRVAŠKA - SLOVENIJA

Nedelja, 13. avgusta (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA



Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA

Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

T. O.