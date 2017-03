Slovenci obstali v četrtfinalu; Ilka prejela globus za kombinacijo

Po odpovedi Štuhčeve Shiffrinova že zmagovalka svetovnega pokala

17. marec 2017 ob 17:02,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 18:59

Aspen - MMC RTV SLO/STA

Švedska je zmagovalka ekipne tekma na finalu sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev v Aspnu. Slovenija si je z Avstrijo, Norveško in Švico razdelila peto mesto.

Slovenija je izpadla v četrtfinalu, potem ko je bila s 3:1 boljša Italija. Chiara Costazza je premagala Ano Drev, Irene Curtoni Ano Bucik, Giuliano Razzoli pa Martina Čatra.

Za edino slovensko zmago je poskrbel Žan Kranjec, ki je za deset stotink sekunde ugnal Patricka Thalerja.

Na odru Švedska, Nemčija in Francija

V finalu je Švedska v postavi Frida Hansdotter, Mattias Hargin, Emelie Wikstroem in Andre Myhrer s 3: 1 premagala Nemčijo. To je druga zmaga za Švede na ekipnih tekmah. Tretje mesto je pripadlo Francozom, ki so s 4:0 ugnali Italijane.

Štuhčeva v slalomu ne bo nastopila, globus Shiffrinovi

V soboto bosta v Aspnu moški veleslalom (16.00/18.30) in ženski slalom (17.00/19.30). Dve tekmi pred koncem je Američanka Mikaela Shiffrin že postala zmagovalka svetovnega pokala, saj je Ilka Štuhec, ki bi jo edina še lahko prehitela, sporočila, da na slalomu ne bo nastopila. "Enostavno sem preveč utrujena, da bi nastopila še v slalomu," je povedala Štuhčeva, ki je po koncu ekipne tekme prejela globus za zmago v kombinaciji. Pred zadnjima dvema tekmama Američanko in Slovenko loči 198 točk. 22-letna Shiffrinova je tretja ameriška smučarka, ki je dobila skupni seštevek. Pred njo je to leta 1993 uspelo Tamari McKinney, Lindsay Vonn pa je bila najboljša v letih 2008, 2009, 2010 in 2012.

ALPSKO SMUČANJE



SVETOVNI POKAL (M)



ASPEN, ekipna tekma



Četrtfinale, tabela

Avstrija - ŠVEDSKA 1:3

FRANCIJA - Norveška 4:0

Švica - NEMČIJA 2:2 (Nemčija naprej po času)

ITALIJA - SLOVENIJA 3:1

Costazza - Drev +0,04

Thaler - Kranjec 0,10

Curtoni - Bucik 0,19

Razzoli - Čater 0,57

Polfinale:

ŠVEDSKA - Francija 2:2 (Švedska naprej po času)

NEMČIJA - Italija 3:1

Za tretje mesto:

FRANCIJA - Italija 4:0

Frasse Sombet - Costazza

Grange - Thaler

Baud Mugnier - Curtoni

Lizeroux - Razzoli

Finale:

ŠVEDSKA - Nemčija 3:1

Hansdotter - Duerr +0,12

Hargin - Luitz odstop

Wikstroem - Wallner 0,56

Myhrer - Strasser odstop

