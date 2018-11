Slovenci po remiju z Norveško padli na "dno" evropskega nogometa

Slovenija v ponedeljek še z Bolgarijo

16. november 2018 ob 10:45,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov remizirala z Norveško (1:1), kar pa ji ne pomaga, saj je izpadla v Ligo D, kjer igrajo najslabše reprezentance evropskega nogometa.

Izpad Slovenije v najnižji razred je bil sicer bolj ali manj pričakovan. Varovance začasnega selektorja Igorja Benedejčiča bi namreč v Ligi C obdržal le sanjski razplet v zadnjih dveh krogih.

Možnosti Slovencev v tem tekmovanju so bile z neprepričljivimi predstavami zapravljene že pred obračunom s favoriziranimi Norvežani.

Kapetan Verbič zadel za vodstvo Slovencev

Precej oslabljeni Slovenci so pred dobro napolnjenimi Stožicami (10.000 gledalcev; veliko mladih navijačev) odlično odprli tekmo, saj so povedli že v 9. minuti iz prve prave priložnosti. Andraž Šporar je dobil zračni dvoboj, žogo spustil do Domna Črnigoja, ki je nato lepo podal do vtekajočega Benjamina Verbiča, ta pa je z diagonalnim strelom v malo mrežico matiral Runeja Jarsteina. Verbič je tako na najboljši možni način potrdil kapetanski trak, ki ga je prvič nosil na svoji levici.

Aljaž Struna in Mevlja izbila žogo na golovi črti

Norvežani so v nadaljevanju prevzeli pobudo in spletli kar nekaj nevarnih akcij na slovenski polovici. Pritisk Norvežanov je naraščal, Slovenci so se uspešno branili in se v 31. minuti čudežno rešili. Omar Elabdellaoui je namreč streljal z glavo, že premagal Vida Belca, a je žogo na golovi črti najprej izbil Aljaž Struna v vratnico, nato pa je posredoval še Miha Mevlja, ki je prav tako z izbijanjem na golovi črti preprečil zadetek.

Statistika na strani Norveške

Norvežani so imeli premoč, vendar so Slovenci vzdržali. Statistika prvega polčasa: posest žoge 60:40, streli 6:2, v okvir vrat 3:1 - vse za Norveško.

Berić v polno iz ofsajda

Tudi v drugem delu so imeli Norvežani pobudo. V 58. minuti je moral zaradi poškodbe z zelenice Domen Črnigoj, zamenjal ga je Roman Bezjak. V 71. minuti je Martin Odegaard silovito sprožil z roba kazenskega prostora, a se je vratar Vid Belec izkazal z obrambo. Malo kasneje je Robert Berić (vstopil malo pred tem) po predložku Amirja Derviševića s prostega strela z glavo zatresel mrežo Jarsteina, vendar je bil zadetek zaradi nedovoljenega položaja (upravičeno) razveljavljen.

Johnsen z glavo izenačil

V končnici tekme je Norveška še bolj pritiskala za izenačenje. V 80. minuti je Belec ubranil močan strel Oleja Kristiana Selnaesa. Malo kasneje je pri Sloveniji vstopil še Jaka Bijol, ki je zamenjal Andraža Šporarja. V 84. minuti je Norveška le kronala terensko premoč. Haavard Nordtveit je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Björn Maars Johnsen z glavo matiral Belca. Slovenci so tako ostali brez prve zmage v Ligi narodov. Še končna statistika: posest žoge 62:38, streli 15:4, v okvir vrat 4:2 - vse za Norveško.

Slovenija bo v ponedeljek Ligo narodov zaključila s tekmo proti Bolgariji v gosteh, nato pa jo spomladi - bržkone že z novim selektorjem - čaka (nov) začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020. Zaradi padca ranga v precej zahtevni skupini.

LIGA NARODOV, LIGA C

Skupina 3

SLOVENIJA - NORVEŠKA 1:1 (1:0)

10.254; Verbič 9.; Johnsen 85.

Slovenija: Belec, Skubic, Al. Struna, Mevlja, An. Struna, Dervišević, Rotman , Verbič, Črnigoj (58./Bezjak), Zajc (69./Berić), Šporar (84./Bijol).



Norveška: Jarstein , Elabdellaoui, Nordtveit, Rosted , Aleesami, Johansen (57./Odegaard), Selnaes, Henriksen, M. Elyounoussi, Sörloth (75./Kamara), T. Elyounoussi (63./Johnsen).



Sodnik: Ruddy Buquet (Francija)

CIPER - BOLGARIJA 1:1 (1:0)

Zachariou 24.; Dimitrov 89./11-m

Ponedeljek ob 20.45:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

CIPER - NORVEŠKA

Lestvica: NORVEŠKA 5 3 1 1 5:2 10 BOLGARIJA 5 3 1 1 6:4 10 CIPER 5 1 2 2 5:7 5 SLOVENIJA 5 0 2 3 4:7 2

LIGA A



SKUPINA 1



NIZOZEMSKA - FRANCIJA 2:0 (1:0)

Wijnaldum 44., Depay 90./11-m



Ponedeljek ob 20.45:

NEMČIJA - NIZOZEMSKA



Francija 7, Nizozemska 6, Nemčija 1.



LIGA B



SKUPINA 1



SLOVAŠKA - UKRAJINA 4:1 (2:0)

Rusnak 6., Kucka 26., Zrelak 52., Mak 61.; Konopljanka 47.



Ponedeljek ob 20.45:

ČEŠKA - SLOVAŠKA



Ukrajina 9, Češka in Slovaška 3 točke.



LIGA D



SKUPINA 4



GIBRALTAR - ARMENIJA 2:6 (1:1)

De Barr 10., Priestley 78.; Movsisjan 27., 48., 52., 54., Kartašjan 66., Karapetian 90.



LIECHTENSTEIN - MAKEDONIJA 0:2 (0:0)

Bardhi 53., Nestorovski 90.

: Wieser 50./Liechtenstein.



Makedonija 12, Armenija 9, Gibraltar 6, Liechtenstein 3.

A. V.