Slovenci prebili stotico za četrto zmago na prvenstvu

Dragić odigral slabih 27 minut in dosegel 21 točk

5. september 2017 ob 12:12,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 14:47

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so po pričakovanjih brez večjih težav odpravili izbrano vrsto Islandije s 102:75 in dosegli četrto zmago na letošnjem evropskem prvenstvu.

Izbranci Igorja Kokoškova niso imeli pretiranih težav z islandsko ekipo, ki je pretila le v prvi četrtini, nato pa ni mogla več slediti nasprotniku in je utrpela še četrti poraz na prvenstvu.

Goran Dragić, ki je odigral slabih 27 minut, je bil z 21 točkami najboljši strelec, v slovenski reprezentanci mu je s 15 točkami sledil Jaka Blažič, točko manj je zbral Klemen Prepelič, Luka Dončić se je ustavil pri 13 točkah. V islandski reprezentanci je bil najbolj razpoložen Martin Hermannsson (18 točk).

1. četrtina (25:23): Islandci presenetili Slovence

Islandci so srečanje proti Sloveniji začeli odlično. Trojke so zadevali kot za stavo, razpoložen je bil predvsem Haukur Helgi Palsson, ki je pridno izkoriščal vrzeli v slovenski obrambi in v prvi četrtini dosegel 8 točk. Islandci so v končnici prve četrtine z delnim izidom 6:0 povedli s 25:20, zaostanek je s trojko ob sireni na -2 (25:23) zmanjšal Klemen Prepelič.

2. četrtina (18:37): Slovenci postavili stvari na pravo mesto

V drugi četrtini so Slovenci v napadu zaigrali malenkost bolje, po zadetem prostem metu Matica Rebca - njegovi prvi točki na tem evropskem prvenstvu - in izenačenju na 29:29 so povedli z dvema zaporednima trojkama, ki sta jih zadela Prepelič in Jaka Blažič (31:35). Igra v obrambi ni bila zadovoljiva, Islandci so prihajali do odprtih metov, ki jih na srečo niso vse izkoristili. Na drugi strani so bili Slovenci uspešnejši, Dragić je razigraval soigralce in tudi sam pridno nabiral točke, za izid ob odmoru je s trojko ob sireni poskrbel Luka Dončić (43:60), to je bila tudi najvišja prednost slovenskih fantov v prvem polčasu.

3. četrtina (16:21): Slovenci ušli že na +30

Prevlada Slovencev se je nadaljevala tudi v uvodnih minutah drugega polčasa. Pridno so rešetali mrežico nasprotnika, Dragić je v delnem izidu 8:0 dosegel šest zaporednih točk, Randolph je s polaganjem prednost svoje ekipe povišal že na +30 (48:78). Sledile so slabše minute Kokoškovih varovancev, storili so kopico napak v obrambi, kar so Islandci izkoristili in zaostanek zmanjšali na -22 (56:78), a je njihov nalet s trojko hitro zaustavil Rebec. Izid ob izteku tretje četrtine je z metom za tri točke ob sireni postavil Elvar Fridriksson (59:81).

4. četrtina (16:21): Mirna plovba proti zmagi

Jasno je bilo, da bo Slovenija dosegla novo, četrto zmago na letošnjem evropskem prvenstvu, vprašanje je bilo le, s kakšno končno razliko. Slovenci so na parketu uživali, na trenutke so se poigravali z Islandci, vmes storili kakšno napako, ki pa se ni pretirano poznala. Vlatko Čančar je dobrih pet minut pred koncem zadel pod košem za najvišjo prednost na tekmi (+32; 64:96), stotico je prebil Blažič (70:100), srečanje so na parketu končali Rebec, Blažič, Čančar, Saša Zagorac in Žiga Dimec (75:102).

EP v košarki (M), Helsinki

Skupina A, 4. krog:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

75:102 (25:23, 18:37, 16:21, 16:21)

Hermannsson 18, Baeringsson in Palsson po 14, Fridriksson 9, Hlinason 8, Stefasson 6, Acox 4, Steinarsson 2; Dragić 21, Blažič 15, Prepelič 14, Dončić 13, Murić 11, Vidmar 9, Randolph 8, Čančar 5, Rebec 4, Zagorac 2.

Met za tri: 7/23; 13/30

Met za dve: 22/45; 25/43

Prosti meti: 10/12; 13/15

Skoki: 33; 43

Ob 15.30:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 19.00:

GRČIJA - FINSKA

Lestvica: SLOVENIJA 4 4 0 +45 8 FRANCIJA 3 2 1 +42 5 FINSKA 3 2 1 +2 5 POLJSKA 3 1 2 +18 4 ----------------------------------- GRČIJA 3 1 2 +15 4 ISLANDIJA 3 0 3 +122 4

EP v košarki (M), Tel Aviv

Skupina B, 4. krog, danes ob 14.45:

UKRAJINA - LITVA

Ob 17.30:

ITALIJA - NEMČIJA

Ob 20.30:

IZRAEL - GRUZIJA

Lestvica: ITALIJA 3 2 1 +28 5 NEMČIJA 3 2 1 +20 5 LITVA 3 2 1 +8 5 GRUZIJA 3 1 2 -15 4 ----------------------------------- UKRAJINA 3 1 2 -17 4 IZRAEL 3 1 2 -34 4

EP v košarki (M), Cluj

Skupina C, danes ob 14.00:

ČEŠKA - ČRNA GORA

Ob 16.45:

HRVAŠKA - ŠPANIJA

Ob 19.30:

ROMUNIJA - MADŽARSKA

Lestvica: ŠPANIJA 3 3 0 +117 6 HRVAŠKA 3 3 0 +29 6 ČRNA GORA 2 1 2 -19 4 MADŽARSKA 3 1 2 -21 4 ----------------------------------- ČEŠKA 3 1 2 -34 4 ROMUNIJA 3 0 3 -72 3

EP v košarki (M), Carigrad

Skupina D, danes ob 13.15:

RUSIJA - LATVIJA

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - SRBIJA

Ob 20.00:

TURČIJA - BELGIJA

Lestvica: RUSIJA 3 3 0 +15 6 LATVIJA 3 2 1 +23 5 SRBIJA 3 2 1 +13 5 TURČIJA 3 1 2 +5 4 ----------------------------------- BELGIJA 3 1 2 -24 4 VELIKA BRITANIJA 3 0 3 -32 3

Mitja Lisjak