Slovenci proti Bolgarom po zmago in drugo mesto

Tekma v ponedeljek ob 17.30

27. avgust 2017 ob 17:42

Krakov - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji, ki so na evropskem prvenstvu dosegli zmago nad Španci in poraz proti Rusom, v ponedeljek čaka dvoboj z Bolgarijo. Zmaga bi izbrancem Slobodana Kovača prinesla drugo mesto v skupini in s tem nekoliko lažje izhodišče v izločilnih bojih.

"Gre za odlično reprezentanco, ki spada v svetovni vrh. A kot že mnogokrat povedano, imamo potencial, da se z njo merimo. Bolgari so nevarni na vseh položajih, imajo odlične centre, odličnega korektorja, odlične sprejemalce. Če imajo pravi dan in še niso sprti med seboj, lahko tako kot mi premagajo vsako reprezentanco. Toda moramo razmišljati predvsem o sebi," je dejal selektor Slovenije pred zadnjo tekmo v predtekmovalni skupini C.

"Mislim, da smo boljša reprezentanca od Bolgarov. Če ponovimo igro s tekme proti Rusiji in še popravimo napake, ki smo jih delali v končnicah nizov, bi morali zmagati," pa je optimistično razpoložen Jan Kozamernik, ki v članski konkurenci proti Bolgarom še ni igral, zato pa je z njimi igrala večina drugih reprezentantov.

Slovenska reprezentanca je proti Bolgarom dobila dve prijateljski tekmi, zadnjo pred štirimi leti v Hočah, na velikih tekmovanjih pa jih še ni premagala. Leta 2012 je z njimi v Sofiji izgubila na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah, leta 2001 pa na evropskem prvenstvu v Ostravi.

Na EP-ju pred dvema letoma, na katerem so Slovenci osvojili srebrno medaljo, so bolgarski odbojkarji po dramatični končnici izgubili proti poznejšim prvakom Francozom, v boju za tretje mesto pa so morali nato priznati premoč Italijanom. Bolgarija je sicer doslej osvojila pet medalj na svetovnem prvenstvu, pet na evropskem prvenstvu in eno na olimpijskih igrah.

EVROPSKO PRVENSTVO V ODBOJKI (M), 3. krog

Skupina C, Krakov

Ponedeljek ob 17.30:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

Slovenija: Štern T., Pajenk, Štern Ž., Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut.

Bolgarija: Bratojev, Gotsev, Penčev R., Černokozev, Skrimov, Seganov, Josifov, Salparov, Todorov, Aleksiev, Ivanov, Penčev N., Nikolov, Sokolov.

Ob 20.30:

RUSIJA - ŠPANIJA

Vrstni red: Rusija 6, Slovenija in Bolgarija po 3, Španija brez točk.

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

D. S.