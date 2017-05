Slovenci proti Nemcem najbrž tudi brez Gabra, a predaje ni

1. maj 2017 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za praznik dela ni počitka za slovenske rokometaše, ki so se zbrali v Ljubljani, saj jih v sredo v Stožicah čaka kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo proti Nemčiji.

Selektor Veselin Vujović je v telovadnici vojašnice Edvarda Peperka na obrobju Ljubljane v ponedeljek dopoldne pozdravil 17 igralcev s seznama 20, ki jih je povabil za obračuna z Nemci. Manjkali so Jure Dolenec, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek, ki so v dresu Montpellierja oziroma Veszprema še v nedeljo zvečer igrali povratno četrtfinalno tekmo Lige prvakov. Trojica se bo ekipi pridružila v ponedeljek popoldne.

Vujoviću nekaj preglavic povzročajo poškodbe. Poleg že prej odpisanih Vida Kavtičnika in Darka Cingesarja je novo ime na seznamu poškodovanih steber obrambe Matej Gaber, čigar nastop je pod velikim vprašajem.

Gaber je resno poškodovan

"Gaber je prišel na zbor, da ga pogledajo naši zdravniki. On je resno poškodovan. Ima hematom v stegenski mišici. Zaradi klubskih interesov Pick Szegeda je moral v soboto igrati proti PSG-ju (dosegel je gol, op. a.), a obstaja veliko tveganje, da bi se še bolj poškodoval. Videli bomo, kako bo v prihodnjih dveh dneh. Če se bo kaj spremenilo, bo v ekipi, a sem pesimist. Govoril sem z njegovim trenerjem. Ni pripravljen za igranje. Pet dni že ne trenira, zato obstaja veliko tveganje, da se poškoduje in da je izgubljen do konca sezone," je uvodoma o stanju v moštvu dejal Vujović.

Nihče proti nam ni favorit

Nato pa odločno napovedal, da cilj kljub težavam ostaja zmaga. "Odsotnost treh pomembnih igralcev ne pomeni, da smo slabi, a zagotovo smo oslabljeni. Ne bo nam lahko. Največja težava je sestaviti obrambo. Brez Kavtičnika, Cingesarja in Gabra je to povsem druga postava. Gre za igralce, ki so nam držali agresivnost in čvrstost. Videli bomo, kaj lahko v obrambnem smislu napravijo Nik Henigman, Vid Poteko in Borut Mačkovšek. A ne glede na težave moramo verjeti v to, da smo resna reprezentanca in da v naši dvorani ne smemo dopustiti, da Nemci prevzamejo iniciativo. Igrati moramo hrabro, agresivno, taktično dobro in na zmago. V nobenem primeru pa ne mislim, da so Nemci boljši. V tekmo gremo v skladu z mojo filozofijo, da nihče proti nam ni favorit. Potrudili se bomo, da dobimo tekmo tako kot ostale v naši skupini. Zagotovo tako razmišljajo tudi moji igralci. Strah pred Nemci smo pustili na Poljskem in na olimpijskih igrah. Če ne igrajo trije igralci, se ponudi priložnost za neke druge. V skupini smo v dobrem položaju. Z zmago nad Nemci bi si v veliki meri že zagotovili pot na Hrvaško," pozitivno razmišlja Črnogorec na slovenski klopi.

Bezjak: Kogar ni, brez njega se mora

Kapetan Slovenije bo prvič Marko Bezjak, ki Nemce dobro pozna, saj uspešno igra za Magdeburg. "Res je, da Nemcev še nismo premagali, a to je le dodaten motiv za to, da naredimo to v Stožicah. S pomočjo navijačev bi lahko šlo. Kogar ni, brez njega se mora. Mislim, da smo tudi brez treh poškodovanih igralcev sposobni premagati Nemce. Vsi bomo morali dodati še kanček več na igrišču in mislim, da smo najmočnejši kot ekipa. Upam, da se odsotnost kakega posameznika ne bo preveč poznala. Nemci? Imajo dobre strelce od daleč, visoko obrambo 6-0, odlične vratarje. Težko bi koga izpostavil. Najboljše je, da se posvetimo sebi. Če se bomo dobro pripravili, verjamem v naš uspeh," pravi Bezjak.

Zarabec: Prišel je čas, da padejo Nemci

Miha Zarabec se bo v prihodnji sezoni Bezjaku pridružil v elitni Bundesligi, saj bo okrepil Kiel. Obračun z Nemci že nestrpno pričakuje: "Pričakujem, da bo dvorana polna. Pričakujem, da bo vzdušje tako, da ne bomo smeli izgubiti. Narediti moramo to, kar smo si zadali, to pa je premagati Nemce. Mislim, da je prišel čas za to. Po bronasti medalji na svetovnem prvenstvu se je lepo zbrati. Vzdušje je sproščeno, pozitivno. Zdaj se sicer pričakuje od nas, da bomo premagovali vse po vrsti. A ni čisto tako. Medalja je po eni strani dodatno breme, a pozitivno, ker imaš dodatno samozavest. Mislim, da to naša reprezentanca rabi. Kar se tiče poškodovanih, mislim, da bomo našli rešitve. Imamo veliko širine, zato ne bi smel biti problem," je odločen Zarabec.

Predsednik Pahor bo v torek odlikoval reprezentanco

Dodatno spodbudo in motivacijo bo slovenska rokometna reprezentanca prejela v torek ob 11.00, ko jo bo v predsedniški palači sprejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ji podelil odlikovanje red za zasluge za prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega ekipnega športa. "Prepričan sem, da bo odlikovanje le še dodaten motiv za nas. Ko reprezentanco odlikuje predsednik države, je to en fenomenalen dogodek. Mislim, da smo bili v prejšnjem letu nepošteno druga ekipa v Sloveniji. Prvi so bili hokejisti, ki sem jim sicer tudi čestital. A upam, da nam letos ta lovorika in še kakšna druga ne uidejo. Prva je v obliki odlikovanja že prišla. Čestitam igralcem. Vsak od njih si je zaslužil to nagrado. Zahvaljujem se tudi predsedniku, ki je našel čas in motiv, da nagradi to reprezentanco za sijajno medaljo na svetovnem prvenstvu," je bil zadovoljen Vujović.

Za tekmo prodanih že 8.500 vstopnic

Slovenci bodo pred sredino tekmo v Stožicah (20.00) trenirali v Ljubljani. Za srečanje je prodano že več kot 8.500 vstopnic. Po Stožicah se bodo z Nemčijo pomerili še v soboto ob 16.15 v Halleju. Prenos obeh tekem na TVS 2 in na MMC-ju. Kvalifikacije pa bodo sklenili s tekmama proti Švici 14. junija v gosteh in proti Portugalski 17. junija v Kopru.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA



SKUPINA 5



3. KROG

Sreda ob 20.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA (Stožice)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Četrtek:

ŠVICA - PORTUGALSKA



4. KROG

Sobota ob 16.10:

NEMČIJA - SLOVENIJA (Halle)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Nedelja, 7. maja:

PORTUGALSKA - ŠVICA



Vrstni red: Nemčija 4, Slovenija 3, Portugalska 1, Švica brez točk.



Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

Aleš Vozel, @vozela1