Slovenci s košarkarsko simfonijo poleteli proti Carigradu, kjer jih čaka Ukrajina

Slovenija proti Ukrajini v soboto ob 11.30

6. september 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 21:59

Helsinki - MMC RTV SLO

Z veličastno predstavo so slovenski košarkarji nadigrali Francoze, zmagali s 95:78 in predtekmovanje evropskega prvenstva v Helsinkih končali neporaženi. V osmini finala v Carigradu v soboto se bodo pomerili z Ukrajino.

Dvomov ni več. Slovenija je na 40. evropskem prvenstvu pripravljena za največje stvari. Varovanci Igorja Kokoškova so že v prvem polčasu povsem zasenčili Francoze. V drugi četrtini so pobegnili na dvomestno prednost, ki so jo po manjši krizi na začetku drugega dela še nadgradili.

Leteči Slovenci so ob nebogljenih Francozih pobegnili na +29 in niti nekoliko slabša predstava v zadnjih desetih minutah ni skazila izjemnega vtisa. Francozi so se v zadnji četrtini v slabih štirih minutah približali na 79:67, toda po izključitvi Evana Fournierja je razlika spet naraščala.

Na koncu je Slovenija dosegla 95 točk, kar je njen drugi najvišji dosežek na evropskih prvenstvih. Največ doslej - 102 točki - je dosegla pred manj kot 24 urami proti Islandiji. Do zdaj je bila na drugem mestu zasedba Zmaga Sagadina iz Aten leta 1995, ko je Finski zabila 94 točk.

Slabega člena v slovenski vrsti praktično ni bilo. Spet je igri izvrstno poveljeval Goran Dragić, ki je bil z 22 točkami in 8 podajami prvo ime obračuna. Luka Dončić je kljub povišani telesni temperaturi dosegel 15 točk, od tega 10 v ključnem prvem polčasu. Klemen Prepelič je prispeval 14 točk, Gašper Vidmar 13. Pri Francozih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Nando de Colo.

Slovenija je zasedla prvo mesto v skupini A in se bo v osmini finala pomerila s četrto reprezentanco iz skupine B - Ukrajino. Slednja si je vozovnico za izločilne boje zagotovila na zadnji tekmi, ko je z 88:64 odpihnila gostitelje skupine B, Izrael.

Slovenija bo tekmo osmine finala proti Ukrajini igrala v soboto ob 11.30.



Prva četrtina: 28:22

Slovenija je tekmo začela v postavi Dragić, Dončić, Blažič, Murić in Vidmar. Na vodstvo Francozov sta s trojkama odgovorila Dragić in Dončić ter napovedala izjemen dan. Po izenačenem uvodu so Slovenci po zaslugi Blažiča in Dončića naredili delni izid 7:0 in povedli z 20:13. Nekaj težav je slovneskim igralcem povzročal predvsem Diaw, a je razliko v nadaljevanju ohranjal Dragić. Naskok se je povišal celo na osem točk, kar je bila najvišja razlika v prvi četrtini. Dončić (10) in Dragić (9) sta dosegla 19 od 28 točk Slovenije.

Druga četrtina: 24:13

Selektor Kokoškov je na začetku druge četrtine na klopi pustil Dragića in Dončića, kar pa se ni poznalo. S trojko je drugo četrtino začel Prepelič, po nekaj točkah Francozov pa je za najvišjo prednost Slovenije (36:26) s petimi zaporednimi točkami poskrbel Nikolič. V 15. minuti je bila po prodoru Vidmarja razlika +12, nekaj pozneje +15, ob zaključku druge četrtine pa že +17. Slovenci so kar leteli po igrišču, uspevalo jim je praktično vse, tako da so bili galski petelini povsem nebogljeni. Dragić je v prvem delu dosegel 15 točk, Dončić 10, Vidmar 8 in Blažič 7. Pohvaliti gre vse, tudi za fanatično igro v obrambi, proti kateri Francozi (34-odstoten met; 2/13 trojke) niso našli recepta.

Tretja četrtina: 25:16

Začetek drugega polčasa je minil povsem po francoskih notah. Slovenci se niso znašli ob agresivni obrambi, tako da so uvodne minute Francozi začeli z delnim izidom 9:1. Po minuti odmora so se stvari spet postavile na svoje mesto. Francosko serijo je najprej prekinil Prepelič, med strelce se je vpisal še Dimec, za 10:0 v slabih dveh minutah pa sta poskrbela Dragić in Dončić. Razlika je bila spet najvišja na tekmi – 63:44. Ko je zadel še Randolph, se je naskok prvič povzpel na dvomestno razliko z dvojko na prvem mestu. Zlom Francozov je bil dokončen in razlika je bila tudi 29 točk.

Četrta četrtina: 18:27

Zadnjo četrtino so Slovenci na parketu začeli brez Vidmarja, Dončića in Dragića. Vseeno sta po slabih dveh minutah Dragić in Dončić znova stopila na parket, potem ko so Francozi dosegli delni izid 7:0. Francoski nalet je prav z dvema zadetima prostima metoma prekinil Dragić (79:58). Igra Slovencev v napadu nikakor ni stekla, preveč je bilo napak, selektor Kokoškov je po delnem izidu 11:2 za Francoze v zadnji četrtini zahteval minuto odmora (79:62). Minuti odmora navkljub se igra Slovencev ni popravila, napake in zgrešeni meti so se vrstili, Francozi so s hitrimi protinapadi pridno stopili zaostanek na -12 (79:67). Tekma se je prelomila pet minut in 21 sekund pred koncem, ko je bil izključen Evan Fournier. Kokoškovi izbranci so po tem zaigrali bolje, začeli so zadevati koše, zadržali so prednost do konca in se razveselili še pete zmage na letošnjem zaključnem turnirju (95:78).

Grčiji zadnja vozovnica za Carigrad

Grčija je premagala Poljsko s 95:77 in si kot zadnja v skupini A zagotovila izločilne boje ter tekmo z Litvo, ki je drugouvrščeno Nemčijo premagala z 89:72. Poljaki so bili sicer tri četrtine povsem blizu Grkom, zadnji del pa so izgubili z 10:25 in tako osvojili peto mesto ter končali EP.

SKUPINA A

SLOVENIJA - FRANCIJA

95:78 (28:22, 24:13, 25:16, 18:27)

Dragić 22, Dončić 15 in 9 skokov, Prepelič 14, Vidmar 13, Randolph 9, Blažič 7, Dimec 6, Nikolić 5, Murić in Čančar po 2; De Colo 16, Diaw 13, Seraphin 12, Fournier 11, Lauvergne 7, Labeyrie in Westermann po 6, Heurtel 4, Poirier 2, Toupane 1.

Met za tri: 10/30; 4/20

Met za dve: 20/30; 20/40

Prosti meti: 25/30; 26/29

Skoki: 36; 31

GRČIJA - POLJSKA

95:77 (23:29, 26:14, 21:24, 25:10)

Slukas 26, Kalates 24, Printezis 14; Kulig 26, Waczynski 17.

FINSKA - ISLANDIJA

83:79 (24:18, 18:22, 10:19, 31:20)

Markkanen 23, Salin 17, Koponen 10; Stefansson 13, Hermannsson in Baeringsson po 12.

Lestvica: SLOVENIJA 5 5 0 +62 10 FINSKA 5 3 2 +18 9 FRANCIJA 5 3 2 +28 8 GRČIJA 5 2 3 +21 7 ------------------------------------ POLJSKA 5 1 4 -3 6 ISLANDIJA 5 0 5 -126 5

SKUPINA B

NEMČIJA - LITVA

72:89 (19:23, 24:24, 17:25, 12:17)

Schroder 26, Benzing 11; Valančiunas 27, Motiejunas 15, Ulanovas 11.

GRUZIJA - ITALIJA

69:71 (10:27, 20:11, 17:20, 22:13)

Dixon 29, Šengelia 12; Belinelli 15, Datome 14, Aradori 12.

IZRAEL - UKRAJINA

64:88 (16:19, 12:27, 11:25, 25:17)

Eliyahu 12, Ohayon 11; Kravcov 17, Otverčenko 13, Lipovij 10.

Lestvica: LITVA 5 4 1 +67 9 NEMČIJA 5 3 2 +9 8 ITALIJA 5 3 2 +24 8 UKRAJINA 5 2 3 -25 7 ------------------------------------ GRUZIJA 5 2 3 -4 7 IZRAEL 5 1 4 -71 6

OSMINA FINALA, Carigrad

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14:15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA

Ob 17.45

FINSKA - ITALIJA



Nedelja:

C1 - D4

D2 - C3

C2 - D3

D1 - C4







R. K., M. L.