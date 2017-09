Slovenci se po hudem boju z Nemci domov vračajo z bronom

Uspeh slovenske namiznoteniške reprezentance

16. september 2017 ob 22:55

Luksemburg - MMC RTV SLO, STA

Uspešen teden slovenskih športnikov je z bronasto medaljo na ekipnem evropskem prvenstvu v Luksemburgu obogatila moška namiznoteniška reprezentanca.

Slovenska ekipa je že v petek poskrbela za senzacijo. V četrtfinalu so Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul s 3:2 premagali Švedsko in si priborili najmanj bronasto odličje. Danes so imeli priložnost, da medaljo z uvrstitvijo v finale še oplemenitijo, a je bila Nemčija močnejša. Slovenija pa se je odlično upirala in izgubila šele po vseh petih dvobojih z 2:3.