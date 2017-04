Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Uspeh slovenske reprezentance bo v Pretorii odvisen predvsem od Grege Žemlje. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci so se hitro privadili na visoko nadmorsko višino

V petek ob 15. uri najprej dvoboj Harris - Urbanija

6. april 2017 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija bo v Davisovem pokalu ta konec tedna igrala z Južno Afriko, v uvodnem srečanju pa se bosta v petek ob 15. uri pomerila Lloyd Harris in Mike Urbanija.

Za njima bosta na igrišče v Pretorii stopila še Nicolaas Scholtz in Grega Žemlja.

Gre za dvoboj drugega kroga druge evroafriške skupine. Za sobotno tekmo dvojic, ki se bo prav tako začela ob 15. uri, je kapetan Blaž Trupej določil dvojico Tomislav Ternar in Tilen Žitnik, nasproti jima bosta stala Raven Klaasen in Ruan Roelofse. Na igrišču s trdo podlago, ki jo je slovenski kapetan Trupej označil za počasnejšo, kot so pričakovali, bosta v nedeljo začela Lloyd Harris in Grega Žemlja, sledilo pa bo srečanje Nicolaasa Scholtza in Mika Urbanije.

Varovanci kapetana Blaža Trupeja so na mesto tekmovanja prispeli že v ponedeljek. Po pripravah na prizorišču je Trupej povedal: "Opravili smo dobre treninge. Nadmorska višina bo gotovo odigrala svojo vlogo, vendar so se je reprezentanti hitro privadili."

T. O.