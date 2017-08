Slovenci so se Italijanom oddolžili za poraz

9. avgust 2017 ob 19:59

Cavalese - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji so po torkovem porazu tokrat dobili pripravljalno tekmo proti Italiji. V Cavaleseju so bili boljši z 1:3 (-22, 23, -20, -22). Pred odhodom na evropsko prvenstvo jih čakata še obračuna s Srbijo.

"Blengini je danes sicer nekoliko spremenil postavitev in tudi več menjal kot včeraj. Tudi sam sem storil podobno, saj imamo za sabo že tri pripravljalne tekme s Poljsko, na katerih sem priložnost za igro ponudil vsem igralcem, tako kot tudi tukaj v Italiji. Če gledamo v celoti, naša igra še ni na najvišji ravni. Vinčiću se pozna, da je izpustil del priprav, čakam, da bo Gasparini še nekoliko dvignil nivo igre, pozna se nam tudi odsotnost Čebulja. Brez njega je naš način igre povsem drugačen. Do evropskega prvenstva je še nekaj časa in prepričan sem, da bomo na Poljskem v igri za visoka mesta," je po tekmi dejal slovenski selektor Slobodan Kovač.

Po dveh nizih izenačeno

Drugo srečanje v sklopu priprav na evropsko prvenstvo so slovenski odbojkarji začeli veliko bolj prepričljivo kot prvega. Z dobrimi začetnimi udarci so Italijanom povzročili kar nekaj težav pri organizaciji napadov, dobro so sprejemali in odlično zaključevali napade. Do drugega tehničnega odmora so si priigrali prednost s 16:12. Gostitelji so se jim v končnici sicer približali na 20:21, a je šel niz vseeno v roke Kovačevim varovancem. Ti so z dobro igro nadaljevali tudi na začetku drugega niza, a so tokrat dobro servirali predvsem Italijani, ki so obenem z blokom zaustavili slovenske napadalce ter se po zaostanku s 6:8 prebili do vodstva s 16:14, ki so ga zadržali tudi do vstopa v končnico (21:18). Slovenci so Italijane sicer ves čas lovili in se gostiteljem povsem približali, na 23:22 in 24:23, a so se zmage s 25:23 veselili tekmeci.

Na koncu so ohranili mirne živce

Po izenačenem uvodu v tretji niz in rezultatu 4:4 so Slovenci na servis Kozamernika pobegnili na 7:4, po napadih in servisu Urnauta pa na 10:6. Z zbrano igro pri sprejemu začetnih udarcev in s prodornimi napadi po podajah Vinčića so Slovenci prednost ohranjali tudi v nadaljevanju (10:6), Pajenk, Žiga Štern in Gasparini pa so z napadi in bloki poskrbeli, da se tekmeci niso približali (20:17). Niz so Slovenci dobili s 25:20. Kovač je tudi v četrtem nizu ponudil priložnost za igro Žigi Šternu, ki je že v tretjem setu zamenjal Alena Šketa, v igro pa je vrnil Gasparinija, ki ga je proti koncu prejšnjega niza zamenjal Tonček Štern. Selektor je namesto Kozamernika v igrišče poslal še Konciljo, Slovenci pa so kljub menjavam ohranili zagon ter povedli s 5:3. Spremljali smo izenačeno nadaljevanje, v katerem so bili z minimalno prednostjo ves čas v ospredju slovenski odbojkarji, nato pa so nekoliko slabše napadali in vodstvo s 17:15 in 19:17 prepustili tekmecem. Po zaslugi Urnauta so se spet prebili v ospredje, ohranili zbranost v končnici in slavili s 25:22.

Pripravljalne tekme na EP, Cavalese:

ITALIJA - SLOVENIJA

1:3 (-22, 23, -20, -22)

Italija: Piano 6, Ricci 8, Buti, Mazzone 3, Vettori, Sabbi 14, Nelli, Botto 16, Randazzo, Antonov 8, Mazzone, Lanza, Giannelli 2, Spirito, Balaso, Colaci, Pesaresi.

Slovenija: Štern T. 3, Pajenk 7, Štern Ž. 3, Kozamernik 7, Šket 7, Gasparini 14, Vinčić 2, Štalekar, Koncilja 2, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 16.

M. L.