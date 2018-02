Slovenci strli tudi Slovake, zdaj čakajo na tekmeca v repasažu

V derbiju skupine A Čehi premagali Kanado

17. februar 2018 ob 01:35,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 15:58

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti so na olimpijskih igrah še drugič zmagali, potem ko so po kazenskih strelih s 3:2 ugnali Slovake in osvojili drugo mesto v skupini B. Odločilni zadetek je v peti seriji dosegel Žiga Jeglič.

Slovenci so v Kwandongu z goloma Blaža Gregorca (21.) in Anžeta Kuralta (25.) povedli z 2:0, a so Slovaki izenačili, tako da je bil na vrsti podaljšek. V njem golov ni bilo.

Pri kazenskih strelih je bil v prvi seriji uspešen Rok Tičar, za Slovake je v četrti izenačil Ladislav Nagy. V peti seriji je vratar Gašper Krošelj najprej ubranil strel Haščaku, nato pa je Jeglič mojstrsko poslal plošček v levi zgornji kot vrat Branislava Konrada za veliko slovensko slavje. Razmerje strelov je bilo 30:25 za rise.

Slovenci čakajo na nasprotnika v repasažu

Slovenci bodo zdaj nestrpno čakali na nedeljski razplet v skupinah A in C, ki bo določil tudi njihovo mesto v repasažu in s tem tudi nasprotnika v torkovem repasažu, kjer si bodo poskušali izboriti mesto v četrtfinalu. Po nedeljskem zadnjem krogu bo vseh 12 ekip razvrščenih na novo lestvico (skupina D). Vse tri zmagovalke skupin bodo napredovale v četrtfinale, ki bo na sporedu v sredo. V četrtfinale se bo uvrstila tudi najboljša drugouvrščena ekipa (Slovenija to ne more biti), medtem ko bodo reprezentance od mesta pet do 12 igrale repasaž za četrtfinale po ključu 5D - 12D, 6D - 11D, 7D - 10D, 8D - 9D. V slovenski skupini B je prvo mesto osvojila Rusija, ki je premagala ZDA s 4:0.

Prva tretjina brez golov

Uvodne minute so postregle z dokaj izenačeno igro. Nekaj več je v napadu pokazala Slovaška. Na drugi strani je slovaški vratar Branislav Konrad prvič ubranil slovenski strel na njegova vrata v 10. minuti, ko je z modre črte poskušal Luka Vidmar. V 12. minuti je z leve strani do strela prišel Žiga Pance, a je bil Konrad na mestu. Slovaškega vratarja je prav ob koncu, ob številčni prednosti na ledu, dobro preizkusil še Jan Urbas, a je ostalo pri 0:0. Razmerje strelov po prvem delu 5:4 za Slovence.

Projektil Gregorca za 1:0

Nato pa v prvi minuti drugega dela vodstvo Slovenije, ki je unovčila prednost igralca več. Blaž Gregorc je po lepi akciji silovito sprožil z modre črte in zadel desni zgornji kot vrat Konrada. Pred vrati je plošček mojstrsko preskočil še Miha Verlič. Slovenci so imeli na ledu dva igralca več, saj je vrata zapustil še vratar Gašper Krošelj.

Kuralt povišal na 2:0

Nervozni Slovaki so si nato prislužili dve zaporedni izključitvi, kar so risi znali kaznovati. V 25. minuti je namreč Jan Muršak podal v sredino, kjer je Anže Kuralt sijajno podstavil palico in poslal plošček v desni zgornji kot nemočnega Konrada. Slovenci so odlično stali na ledu, Slovaki pa so bili dokaj nemočni.

Bubela vrnil Slovake v igro

V 32. minuti je Andrej Kudrna s strelom od daleč precej namučil Krošlja. Malo kasneje je plošček končal v slovenski mreži, a so sodniki zadetek uporavičeno razveljavili, saj se je Tomaš Surovy zaletel v slovenskega vratarja. Slovaki so v drugem delu druge tretjine pritisnili in se v 36. minuti veselili zadetka. Ob izključitvi Žige Jegliča je z modre črte sprožil Peter Čerešnjak, nato pa je pred vrati Miloš Bubela spremenil smer ploščku, ki je tako končal za hrbtom Krošlja. Ob koncu druge tretjine so zobe pokazali tudi Slovenci, a premalo za gol. Razmerje strelov po drugem delu je bilo 19:11.

"Bomba" Haščaka za izenačenje

Slovaška je v 46. minuti izenačila. Napadalec Marcel Haščak je v "rotaciji" zadrsal skoraj do modre črte, nato pa silovito sprožil in poslal plošček v levi zgornji kot vrat Krošlja. Obetala se je drama. V 53. minuti so Slovenci ob prednosti igralca več močno pritisnili, Urbas je dvakrat močno sprožil, enkrat še Matic Podlipnik, a je slovaška obramba vzdržala. Na drugi strani je bilo dobri dve minuti pred koncem rednega dela zelo "vroče" pred slovenskimi vrati, ko je imela Slovaška igralca več, poleg tega je Rok Tičar ostal še brez palice. Slovaki so oblegali slovenska vrata, a je slovenska obramba vzdržala. Redni del se je končal z 2:2, tako da je bil na vrsti podaljšek. Razmerje strelov je bilo 29:21.

Podaljšek je Slovenija začela s Tičarjem, Urbasom in Muršakom na ledu. Urbas je takoj obetavno preigraval, a akcije ni uspel izključiti. Na drugi strani so Slovaki trikrat nevarno poskusili, a je Krošelj ubranil. Golov ni bilo, tako da so odločali kazenski streli, kjer je daljši konec potegnila Slovenija ...

Velika zmaga Čehov

V skupini A je Češka premagala Kanado s 3:2 po kazenskih strelih. Kanadčani so dvakrat povedli, Michal Jordan pa je že v 25. sekundi druge tretjine izenačil. V napetem podaljšku sta mreži mirovali. Odločali so kazenski streli. Za Kanadčane je zadel le Wojtek Wolski v drugi seriji, za Čehe pa sta bila natančna Petr Koukal in Jan Kovar. V drugi tekmi skupine A je Švica z 8:0 razbila Južno Korejo.

SKUPINA B, 3. krog

SLOVENIJA - SLOVAŠKA *3:2 (0:0, 2:1, 0:1)

Gregorc 21., Kuralt 25.; Bubela 36., Haščak 46.

* - kazenski streli

RUSIJA - ZDA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Prohorkin 8., 23., Kovalčuk 40., 41.

Lestvica: * x RUSIJA 3 2 0 0 1 +9 6 SLOVENIJA 3 0 2 0 1 -4 4 ZDA 3 1 0 1 1 -4 4 SLOVAŠKA 3 1 0 1 1 -1 4 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA A, 2. krog

KANADA - ČEŠKA

* 2:3 (2:1, 0:1, 0:0)

Raymond 2., Bourque 14.; Kubalik 7., Jordan 21.

* - po kazenskih strelih

J. KOREJA - ŠVICA 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)

Hollenstein 11., Du Bois 28., Suter 36., 46., 52., Ruefenacht 44., Schappi 47., Corvi 56.

Lestvica: * x ČEŠKA 2 1 1 0 0 +2 5 KANADA 2 1 0 1 0 +3 4 ŠVICA 2 1 0 0 1 +4 3 JUŽNA KOREJA 2 0 0 0 2 -9 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G., A. V.