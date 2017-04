Slovenci tudi v Budimpešti porazili Madžare

Anže Kuralt dvakratni strelec

18. april 2017 ob 19:08,

zadnji poseg: 18. april 2017 ob 21:52

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je v tretji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom s 5:3 premagala Madžarsko v Budimpešti.

Slovenci so dobro začeli srečanje, saj je Anže Kuralt v protinapadu že v drugi minuti načel mrežo Madžarov, kar je bil tudi izid tretjine.

Gola Kranjca in Kuralta v razmiku minute

Madžari so v 22. minuti izenačili, a je Miha Verlič dobri dve minuti pozneje poskrbel za novo vodstvo Slovencev. Ti so odpor gostov zlomili z dvema goloma v razmiku minute (33., 34.), ko sta zapored zadela Aleš Kranjc in Kuralt (1:4).

Razmerje strelov 34:31 za Slovenijo

Vilmos Gallo je v 46. minuti znižal na 2:4, vse upe domačih pa je nato v 55. minuti zatrl Rok Tičar. Za igralca tekme v slovenski reprezentanci je bil razglašen Kuralt. Robert Sabolič, ki okreva po poškodbi, še ni dobil priložnosti. V vratih sta vsak po pol tekme branila Gašper Krošelj in Luka Gračnar. Na Madžarsko nista potovala Andrej Tavželj in Sabahudin Kovačevič, manjši poškodbi sta celila David Rodman in Boštjan Goličič. Razmerje strelov 34:31 za Slovenijo.

Še tri tekme do prvenstva

Slovenijo do svetovnega prvenstva čakajo še trije dvoboji. Z Italijo v nedeljo v južnotirolskem Neumarktu ter konec aprila na mini turnirju v St. Peterburgu še tekmi z Rusijo in Norveško.

HOKEJ NA LEDU



PRIPRAVLJALNE TEKME



BUDIMPEŠTA



MADŽARSKA - SLOVENIJA

3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

1.913; Gallo 22., 46., Erdely 60.; Kuralt 2., 34., Verlič 24., Kranjc 33., Tičar 55.

Slovenija: Krošelj/Gračnar, Kranjc, Podlipnik, Vidmar, Pretnar, Repe, Štebih, Robar, Hebar, Gregorc, Tičar, Jeglič, Pance Ž., Verlič, Urbas, Muršak, Mušič, Kuralt, Pem, Ograjenšek, Koblar.

Selektor: Nik Zupančič

Odigrano v soboto:

SLOVENIJA - KAZAHSTAN

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

1.500; Ž. Pance 37.; Stepanov 11.



* - po kazenskih strelih

A. V.