Slovenci v boj s Hrvati v razprodanih Stožicah

V petek še tekma za zaprtimi vrati

22. avgust 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v četrtek na pripravljalni tekmi pred prvenstvom stare celine v razprodanih Stožicah gostila izbrano vrsto Hrvaške.

Zanimanje za Telemachov spektakel v stoženski dvorani je bilo izjemno, saj so bile razgrabljene praktično vse karte, na voljo so le še Deluxe-karte za tiste, ki so za ogled tekme v živo pripravljeni odšteti nekaj več denarja.

Varovanci Igorja Kokoškova bodo s Hrvati v prihodnjih dneh odigrali dve tekmi. Najprej v četrtek zvečer v razprodanih Stožicah, dan pozneje še za zaprtimi vrati.

Pripravljalne tekme, četrtek ob 20.00 (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Petek (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

M. L.