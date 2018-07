Slovenci v finalu! Za zlato s Francozi

Finale v nedeljo ob 17.30

27. julij 2018 ob 21:27

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v Celju prebila v finale, potem ko je v polfinalu premagala Portugalsko s 27:25.

Varovanci Saše Praprotnika so ob polčasu zaostajali za gol (15:14), nato pa v drugem delu zaigrali na vse ali nič in zlomili Portugalce. V vratih se je razigral Mark Ferjan, ki je zbral 15 obramb.

Strelsko sta bila najbolj razpoložena Domen Novak s sedmimi zadetki in Grega Ocvirk, ki je prispeval šest golov.

Slovenija se bo v nedeljskem finalu (17.30) pomerila s Francijo, ki je bila z 28:26 boljša od Nemčije.

EVROPSKO PRVENSTVO (U-20), polfinale:

Portugalska - SLOVENIJA 25:27 (15:14)

Frade in Silva 6; Novak 7, Ocvirk 6, Kavčič, Kotar in Makuc 3, Kosi 2, Mazej, Rozman in Žabić po 1.

Nemčija - FRANCIJA 26:28 (11:15)



Finale (17.30) in tekma za 3. mesto (15.00) bosta v nedeljo.





Drugi del, skupina M1:

SLOVENIJA - ISLANDIJA 25:21 (14:10)

SRBIJA - NEMČIJA 20:32 (12:14)



NEMČIJA - SLOVENIJA 26:22 (9:11)



ISLANDIJA - SRBIJA 25:25 (9:12)



Vrstni red: Nemčija 5, Slovenija 4, Islandija 2, Srbija 1 točka.

A. V.