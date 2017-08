Slovenci v Krakovu pogasili peklensko vzdušje

Aktualni evropski prvaki Francozi klonili pred Čehi

30. avgust 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 22:42

Krakov - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji so v peklenskem vzdušju v dvorani v Krakovu premagali Poljake (0:3) in se uvrstili v četrtfinale letošnjega evropskega prvenstva. Za polfinale bodo morali preskočiti rusko oviro.

Slovenija bo tako drugič zapored zaigrala v četrtfinalu prvenstva stare celine. V uvodnih dveh nizih je bila poljska reprezentanca dorasla nasprotnica varovancem Slobodana Kovača, šele v zaključkih je popustila in izgubila ključne točke. V tretjem nizu so Slovenci prestavili v prestavo višje in Poljake gladko odpravili. Najučinkovitejša posameznika sta bila Alen Pajenk in Alen Šket s 13 točkami, Mitja Gasparini jih je zbral 10.

Pred dvema letoma so Slovenci - takrat jih je vodil italijanski strokovnjak Andrea Giani - v repasažu za četrtfinale premagali Nizozemce (3:0), nato pa pohod proti srebrni medalji nadaljevali še z zmagama nad Poljsko (3:2) in Italijo 3:1. V finalu so klonili pred Francozi (3:0). Letos bodo morali za polfinale v četrtek zvečer (tekma se začne ob 17.30) premagati Rusijo.

Vinčićevi začetni udarci rešili prvi niz

Prvi niz je bil izjemno izenačen, reprezentanci sta se nenehno izmenjavali v vodstvu, šele v končnici so se Slovenci po zaslugi Dejana Vinčića in njegovih izjemnih začetnih udarcev ter delnega izida 5:0 odlepili od gostiteljev in uvodni niz zaključili na 21. Vse skupaj se je začelo s samostojnim blokom Pajenka, po katerem so Kovačevi izbranci povedli z 21:22. Tudi dva poljska odmora nista zmedla slovenskih fantov, povedli so z 21:24 in si priigrali dve zaključni žogi. Izkoristili so že prvo.

V drugi polovici drugega niza razred zase

Na začetku drugega niza začetni udarec Slovencev ni stekel, žogo so kot po tekočem traku pošiljali za zadnjo črto, nato pa so zaigrali bolje in po izjemnem servisu Gasparinija ter trojnem bloku povedli za tri točke (9:12). Gostitelji so se pozneje po delnem izidu 4:0 vrnili in izid izenačili na 15, a so Slovenci vrnili udarec. S tremi zaporednimi točkami so ušli nasprotniku (15:18), prednost so dvakrat povišali na +5 (16:21 in 17:22), Poljakom pa niso več pustili vrnitve v igro. V zadnjem delu so si priigrali štiri zaključne žoge, izkoristili so tretjo, odločilno točko je prispeval Tine Urnaut.

V zadnjem nizu 'povozili' Poljake

V tretjem nizu Slovenci niso popuščali, po poljski prednosti z 11:10 so z uspešnim blokiranjem nanizali pet zaporednih točk, s trojnim blokom so povedli za štiri točke (11:15). Poljski selektor Ferdinando De Giorgi je zahteval odmor, ki pa ni obrodil sadov - ekipa Slobodana Kovača je povedla že za +5 (11:16). Poljaki so bili obupani, nikakor niso našli recepta za odlično igro nasprotnika s sončne strani Alp. Slovenci so po zaslugah Alena Šketa, Tončka Šterna in Jana Kozamernika nizali točko za točko, Šket je z asom poskrbel za prednost sedmih zadetkov (13:20). Upanje dvakratnih svetovnih prvakov je splahnelo. Zaključek tekme je bil nekaj zapravljenim zaključnim žogam navkljub zgolj še formalnost.

Kovač: Že so nas odpisali

"Nimam kaj reči, tekma je bila odigrana perfektno. Zato sem bil pred tem tako jezen, kajti zavedam se, kako lahko igramo, česa smo sposobni. Imamo kvaliteto, da vselej igramo tako kot danes," je po tekmi dejal selektor Kovač. Nadaljeval je: "Na terenu je bil karakter fenomenalen, odigrali smo odlično, zasluženo smo zmagali s 3:0. Že v garderobi sem svojim varovancem dejal, da so nas že odpisali. V hotelu so nam rekli, da moramo jutri oditi in da za nas ni več prostora. Svoje igralce sem želel s tem motivirati." O Rusih ni veliko govoril, dejal je, da so Slovenci dokazali, da se lahko kosajo z njimi. Želi si, da bi njegovi varovanci pokazali takšno predstavo, kot so jo proti Poljakom.

EP v odbojki, repasaž za četrtfinale:

Poljska - SLOVENIJA (Krakov)

0:3 (-21, -21, -19)

Slovenija: Pajenk in Šket po 13, Gasparini 10, Urnaut 9, Kozamernik 5, T. Štern 4, Vinčić 1.

Poljska: Kaczmarek 9, Bieniek 6, Kubiak 5, Konarski in Lemanski po 4, Kurek in Szalpuk po 3, Kochanowski 1.

Francija - ČEŠKA (Katovice)

1:3 (-21, 21, -21, -20)

BOLGARIJA - Finska (Krakov)

3:1 (-23, 21, 11, 12)



ITALIJA - Turčija (Katovice)

3:0 (16, 17, 29)

Četrtfinale, četrtek ob 17.30:

RUSIJA - SLOVENIJA (Krakov)

NEMČIJA - ČEŠKA (Katovice)



Ob 20.30:

SRBIJA - BOLGARIJA (Krakov)



BELGIJA - ITALIJA (Katovice)

Polfinale bo v soboto, finale v nedeljo.

Mitja Lisjak