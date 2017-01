Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović je po petkovem porazu dejal, da se njegovi varovanci preprosto ne smejo več zadovoljiti z minimalnimi porazi proti velikim ekipam, temveč se morajo naučiti, da jih morajo tudi premagati. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Francozi pretrd oreh za s... Sorodne novice Hrabra igra in poraz Slovencev v Toulousu Vele(ne)mojstri ob odhodih! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci v Montpellieru igrali veliko slabše kot v Toulousu

Začetek SP-ja v četrtek proti Angoli

8. januar 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 19:23

Montpellier - MMC RTV SLO/STA

Slovenski rokometaši so v Montpellieru s 33:26 izgubili še drugo pripravljalno tekmo pred začetkom SP-ja proti Franciji. Po prvem polčasu je bilo 17:13.

V nasprotju s petkovo tekmo v Toulousu (29:27), ko so varovanci Veselina Vujovića ves čas držali korak z gostitelji in nekaj minut pred koncem tudi vodili, so dva dni pozneje že po 10 minutah zaostajali z 8:3, po 25 pa s 16:9. Vid Kavtičnik in Borut Mačkovšek sta do odmora le nekoliko znižala zaostanek.

Kavtičnik je na začetku drugega polčasa še nekoliko približal Slovence (17:14 in 20:17), na manj kot tri zadetke pa se razlika ni zmanjšala. Gibala se je od štiri do pet golov, v 54. minuti pa je narasla na +7 (29:22). Tik pred koncem je bilo že 33:25, ob sireni pa je končni izid s svojim četrtim zadetkom postavil Mačkovšek. Še gol več je dosegel Gašper Marguč.



SP bodo Slovenci začeli v četrtek ob 14.00 s tekmo proti Angoli v Metzu. Do torka bodo trenirali v Montpellieru.

Vujović: Pokazale so se vse naše slabosti

"Naša predstava je bila veliko slabša od prve. Francija je bila pred domačimi gledalci zelo motivirana, s tako kakovostno reprezentanco je težko igrati dve tekmi v tako kratkem časovnem razmiku. Na tej tekmi so se pokazale vse naše slabosti, predvsem tu mislim na našo neizkušenost, ob tem pa je bil tudi učinek vratarjev manjši kot na petkovi tekmi. Poraz ni tragičen, upam pa, da bo poučen in da bomo do začetka SP-ja odpravili določene napake v naši igri," je po tekmi dejal Vujović.

Pripravljalni tekmi

Montpellier:

FRANCIJA - SLOVENIJA

33:26 (17:13)



Francija: Remili in Porte po 5, Mahe 4, Abalo, Sorhaindo, Guigou in Accamray po 3, N. Karabatić 2, Di Panda, Nyokas, Claire, Lenne in Fabregas po 1.

Slovenija: Marguč 5, Mačkovšek 4, Kavtičnik in Henigman po 3, Dolenec, Gaber in Kodrin po 2, Bezjak, Janc, Cingesar, Poteko in Kastelic po 1.



7-metrovke: 1/2; 3/4

Izključitve: 4 min; 8 min

8.750 gledalcev

Odigrano v petek (Toulouse):

FRANCIJA - SLOVENIJA

29:27 (13:13)

M. R.