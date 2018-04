Slovenci v Trbovljah gladko opravili z Belorusi

Tekmi generalka za Madžare

7. april 2018 ob 17:28,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 19:08

Trbovlje - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi v Trbovljah s 35:29 premagala Belorusijo, s katero bo v nedeljo ob 18.00 igrala še v Laškem.

Slovenci so v dvorani Polaj hitro prevzeli pobudo in povedli z 9:5, do polčasa pa je prednost narasla že na +7 (17:10). Pri Sloveniji je blestel Borut Mačkovšek, ki je dosegel pet golov.

Varovanci Veselina Vujovića so si v 36. minuti priigrali najvišje vodstvo na tekmi (20:12), visoka prednost pa jih je kar nekoliko uspavala. Obramba je bila porozna, igra v napadu medla in individualna, vse to pa so Belorusi izkoristili in se v 44. minuti približali na vsega tri gole (22:19).

Belorusi prišli na -3

Po Vujovićevi minuti odmora in vrnitvi nekaterih članov uvodne sedmerke na parket (Mačkovšek, Miha Zarabec) je slovenska igra vnovič stekla, predvsem pa je bila obramba na zadovoljivo visoki ravni. Štiri minute kasneje je prednost slovenskih rokometašev znašala šest golov (25:19), v končnici tekme pa so z zrelo predstavo znova povedli za osem golov (33:25, 34:26).

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Mačkovšek s sedmimi goli, Zarabec je prispeval pet, Jure Dolenec in Blaž Janc pa po štiri zadetke.

Obračuna z Belorusi generalka za Madžare

Slovenski selektor Vujović je na prvem medsebojnem dvoboju z Belorusi na tribuni pustil Urbana Lesjaka, Matica Verdineka, Jako Malusa, Maria Šoštariča, Igorja Žabiča in Aleksa Kavčiča. Današnja tekma v Trbovljah in nedeljska v Laškem sta nekakšni generalki pred izjemno pomembnima junijskima kvalifikacijska tekmama z Madžarsko - prva medsebojna tekma bo 9. junija v Kopru, povratna 13. junija v Veszpremu - za nastop na svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji 2019.



Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Na trenutke igra ni bila na najvišji ravni, saj nekateri igralci še niso v celoti spoznali sistem naše igre. Prvi polčas me je zadovoljil, v drugem pa smo prejeli preveč golov. Na tovrstnih tekmah, kjer je tempo igre zelo visok, so tovrstni padci v igri razumljivi, v celoti pa sem z našo igro zadovoljen, saj so se vsi moji igralci trudili po svojih najboljših močeh."

Miha Zarabec, reprezentant Slovenije: "Tekmo smo odprli na najboljši možni način in imeli popoln nadzor nad tekmeci. V drugem polčasu je bilo nekaj črnih minut v naši igri, na takšnih tekmah pa si tovrstnih padcev ne bi smeli privoščiti. Na današnji tekmi smo dokazali, da imamo širino na vseh področjih, a tudi določene rezerve. Do kvalifikacijskih tekem z Madžarsko se moramo 'sestaviti' in se na njih pokazati v najlepši možni luči."

ROKOMET (M)



KVALIFIKACIJE ZA SP 2019



PRIPRAVLJALNI TEKMI



Trbovlje:

SLOVENIJA - BELORUSIJA 35:29 (17:10)

Slovenija: Baznik, Kastelic, Blagotinšek 1, Marguč 2, Kavtičnik, Janc 4, Potočnik 2, Dolenec 4 (4), Cingesar 2, Poteko, Medved 3, Zarabec 5, Vlah 1, Mačkovšek 7, Mlakar 1, Suholežnik 3.

Belorusija: Saldacenka, Maroz, Brouka 4, Kuleš 2, Babičev 3, Šilovič 4, Puhovski 4 (2), Rutenka 3, Nikulenka 1, Karvatski 2 (1), Jurinok, Padšilvala 1, Karalek 3, Citiov, Gajdučenko 2, Aliohin.

Sedemmetrovke: 4/4; 3/5

Izključitve: 8 min; 8 min



Nedelja ob 18.00 (Laško):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

A. V.