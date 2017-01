Slovenci vedo, da ruski medvedi ne grizejo več kot nekoč

Slovenija leta 2013 izločila Rusijo v četrtfinalu

20. januar 2017 ob 17:42,

zadnji poseg: 20. januar 2017 ob 18:54

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski rokometaši nimajo časa objokovati poraza proti Španiji, saj jih v soboto ob 20.45 čaka najpomembnejša tekma na svetovnem prvenstvu v Franciji - obračun osmine finala proti Rusiji.

Rusi so težek, a ne nepremagljiv nasprotnik. Časi, ko so ruski medvedi krojili svetovni vrh, so namreč že davno mimo. Rusija je v skupini A zasedla tretje mesto, potem ko je premagala Japonsko (39:29), Poljsko (24:20) in Brazilijo (28:24), izgubila pa s Francijo (24:36) in Norveško (24:28).



Postavi Slovenije in Rusije.



Vujović: Videl se bo pravi značaj moje ekipe

"Zavedamo se, da je pred nami najpomembnejša tekma na letošnjem svetovnem prvenstvu. Z uvrstitvijo med osem bi dokazali, da smo resna in odgovorna reprezentanca, ki je na pravi poti. V tem primeru bi bili le korak oddaljeni ob boja za odličja. Tekma z Rusijo je najlepša priložnost za dokazovanje, na tej tekmi se bo najbolje videl pravi značaj moje ekipe," napoveduje selektor Veselin Vujović, ki se je odločil za menjavo v ekipi. Namesto Davida Miklavčiča bo proti Rusiji zaigral Jan Grebenc.

"Na današnjem in sobotnem dopoldanskem treningu bom preizkusil Grebenca in mu na podlagi tega morda ponudil priložnost na tekmi z Rusijo. V primeru njegove strelske razpoloženosti bi bil naš napad lahko nevarnejši, hkrati pa je širši rokometni javnosti povsem neznan. Morda bi lahko presenetil na tekmi z Rusijo, čeprav verjamem, da bomo v Franciji odigrali še vsaj dve tekmi," je pojasnil Vujović

Kavtičnik: Nesmiselno je delati paniko

"Proti Špancem smo odigrali slabo tekmo, za druge dvoboje tega ne morem reči, izjema je le večji del drugega polčasa proti Tunizijcem. V osmini finala imamo premagljivega tekmeca, pred odločilno tekmo pa je nesmiselno delati paniko. Ne skrivam, da je po slabi predstavi s Španci prisotno določeno nelagodje, zdaj se moramo zbrati in podrobno analizirati Ruse," pa je dejal kapetan Slovenije Vid Kavtičnik, ki je zaradi nekaterih kadrovskih sprememb pričakoval določena nihanja v igri.

"V naši ekipi imamo nekaj mladih in neizkušenih igralcev, ki pred letošnjim turnirjem v Franciji niso dobili veliko priložnosti za dokazovanje na reprezentančni sceni. A nihče od nas se ne bo skrival za tem, svoje napake bomo odpravljali z delom in pogovori, predvsem pa moramo nadaljnje delo graditi na svojih dobrih lastnostih," je v zvezi s tem povedal Kavtičnik.

So močni in visoki, a počasnejši od nas

Pred obračun z Rusi je Kavtičnik ocenil: "Rusi so močni in visoki, a tudi veliko počasnejši od nas. Premorejo veliko strelcev od daleč, na tem prvenstvu so odigrali nekaj kakovostnih tekem. Obeta se zahtevna tekma, a definitivno gre za premagljive tekmece."

Prvi strelec Dmitri Kovalev

Pri varovancih Dmitrija Torgovanova je bil v skupinskem delu najučinkovitejši krilni igralec Dmitri Kovalev, ki je dosegel 21 golov. 16 jih je dodal Pavel Atman, po 13 pa Sergej Šelmenko in Igor Soroka.

Slovenci so Ruse izločili v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 2013 v Španiji, ko je bilo 28:27. Statistika je sicer na strani Rusov, ki so dobili osem medsebojnih tekem, Slovenci pa tri.

SVETOVNO PRVENSTVO



OSMINA FINALA



Sobota ob 16.00 (Albertville):

NORVEŠKA - MAKEDONIJA (3)

Ob 18.00 (Lille):

FRANCIJA - ISLANDIJA (6)

Ob 20.45 (Pariz)

RUSIJA - SLOVENIJA (7)

Ob 20.45 (Montpellier):

BRAZILIJA - ŠPANIJA (1)



Nedelja ob 16.00 (Albertville):

DANSKA - C4 (4)

Ob 16.00 (Lille):

C3 - D2 (5)

Ob 18.00 (Pariz):

NEMČIJA - KATAR (8)

Ob 20.45 (Montpellier):

D3 - HRVAŠKA (2)

