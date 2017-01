Slovenci vstali "od mrtvih" in vzeli bron zlatega leska!

Slovenija v drugem polčasu zaostajala že za osem golov

28. januar 2017 ob 09:33,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 22:29

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili zgodovinsko bronasto medaljo, potem ko so v tekmi za tretje mesto premagali Hrvaško z 31:30.

In to na kakšen način! Slovenci so po slabem prvem polčasu (13:18) v 40. minuti zaostajali že za osem golov (24:16) in kazalo je, da je tekma odločena.

Izenačenje Cingesarja, odločilni gol Mačkovška

A sledil je neverjeten preobrat. Hrvati, ki so v petek igrali težak polfinale z Norveško, so padali iz minute v minuto, Slovenci pa so rastli. V dramatični končnici je Darko Cingesar izenačil na 29:29, odločilni gol pa je na začetku zadnje minute dosegel Borut Mačkovšek. Slovenija se tako veseli zgodovinske prve medalje na svetovnih prvenstvih kateregakoli ekipnega športa.

Slovenija je dobro odprla tekmo, saj je Marko Bezjak zabil za 1:0. Pred tem je prvo žogo ubranil tudi Matevž Skok. Hrvati so izenačili prek Luke Cindrića, a je za novo vodstvo poskrbel Matej Gaber. Po zapravljenih napadih na obeh straneh je Domagoj Duvnjak izenačil na 3:3. V hrvaških vratih je že na začetku nekaj obramb nanizal Ivan Stevanović.

Štrlek dvakrat zapored za 5:3

V 8. minuti pa prvo vodstvo Hrvatov, potem ko je protinapad zaključil Manuel Štrlek. Isti igralec je malo kasneje povišal na 5:3. Slovenci so imeli v napadu precej težav z visoko hrvaško obrambo 6-0, ki jo je nato le prebil Kavtičnik (4:5).

Vujovićeva minuta odmora ni pomagala

A to je bil le "preblisk". Slovenci so namreč zapravili naslednja dva napada, kar so Hrvati izkoristili, tako da so z goloma Stipeta Mandalinića in Zlatka Horvata v 11. minuti ušli na 7:4. Selektor Veselin Vujović je moral vzeti minuto odmora. Po njej je Nik Henigman, ki je zamenjal Boruta Mačkovška znižal na 8:9 (18.). A sledila sta dva hrvaška gola za 11:8 v 19. minuti.

Kljub dnevu počitka manj so bili Hrvati bolj "živahni", medtem ko Slovenci nikakor niso našli pravega ritma. In ko je Marko Mamić v 21. minuti zabil za 12:8, je navijače Slovenije upravičeno lahko zaskrbelo. Malo kasneje je Henigman z "bombo" le znižal na 12:9.

Hrvaška na odmor s +5

Slovenska igra tako v obrambi kot tudi v napadu je škripala, v njej ni bilo žara. Očitna je bila nekakšna zakrčenost. Tako je Luka Šebetić v 26. minuti poskrbel za +4 (15:11), malo kasneje pa za 16:11. Slovencem je manjkalo "dinamita", medtem ko so Hrvati kazali veliko več želje. Luka Cindrić je s svojim četrtim golom Hrvatom priboril najvišjo prednost 18:12, nato pa je Jure Dolenec postavil izid polčas 18:13.

Le kratek slovenski preblisk; Hrvaška ušla na +7

Drugi polčas je z golom odprl Gaber (18:14), na drugi strani pa je Skok ubranil poskus Mamića, kar je v protinapadu izkoristil Miha Zarabec za 18:15. A temu sta po dveh izgubljenih žoge Slovencev sledila dva gola Hrvatov za 20:15. Poleg tega se je razigral še vratar Stevanović, ki je ubranil strela Dolencu in Gabru. Na drugi strani je Štrlek v 38. minuti povišal na 21:15. A to še ni bilo vse. Po izgubljeni žogi Zarabaca je Duvnjak v protinapadu zabil za rekordno prednost +7 (22:15) v 39. minuti. Vujović je moral svoje varovance poklicati k sebi.

Slovenija v 50. minuti prišla na -4

Zadnja sprva četrtina ni prinesla spremembe razmerja moči. Hrvati so s čvrsto obrambo in raznovrstno igro v napadu držali nekaj golov prednosti. Trije zaporedni goli Blaža Blagotinška s črte so Slovenijo "približali" na 21:26, a je temu sledil hiter gol Štrleka (27:21). Slovenci so nato z zadetki Gašperja Marguča in Bezjaka znižali le na -4 (27:23), tako da je hrvaški selektor Željko Babić v 50. minuti svoje varovance poklical k sebi.

Izjemen finiš Slovenije in velika zmaga

A temu je sledila izključitev Mačkovška. Ta ni zaustavila Slovenije. Jan Grebenc je s svojim tretjim golom v 54. minuti namreč zabil za -3 (26:29). Hrvati so očitno postajali utrujeni. Po novi obrambi Urbana Lesjaka je Darko Cingesar v protinapadu zabil za 27:29, Mačkovšek pa je malo kasneje Slovenijo približal le na -1 (28:29). Babić je dobre tri minute pred koncem vzel minuto odmora. A po njej so Hrvati zapravili napad, Cingesar pa je izenačil na 29:29. Kakšen povratek Slovenije! A to še ni bilo vse. Vratar Urban Lesjak je ubranil poskus Štrleka, na drugi strani pa je Borut Mačkovšek zabil odločilni gol (31:30).

V nedeljskem finalu Francija proti Norveški

Zastor bo nad svetovno prvenstvo padel v nedeljo, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerili Francija, ki naskakuje že šesto zlato medaljo in tudi brani lovoriko, in Norveška, ki je s prebojem v finale dosegla največji uspeh. Dvoboj se bo začel ob 17.30.

Svetovno prvenstvo v rokometu, Pariz

Tekma za tretje mesto:

SLOVENIJA - Hrvaška 31:30 (13:18)

Bezjak, Cingesar in Marguč po 4, Blagotinšek, Gaber in Grebenc po 3; Cindrić 7, Štrlek 6.

Finale, nedelja ob 17.30:

FRANCIJA - NORVEŠKA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

A. V.