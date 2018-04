Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenci bi se morali brez večjih težav uvrstiti na evropsko prvenstvo. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenski rokometaši čakajo na ples kroglic Dodaj v

Slovenci z Nizozemci, Latvijci in Estonci

Na prvenstvu prvič 24 ekip

12. april 2018 ob 20:26

Trondheim - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši bodo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 igrali v skupini 4 proti Nizozemski, Latviji in Estoniji, je določil žreb v Trondheimu.

Slovenci morajo osvojiti eno izmed prvih dveh mest v skupini, ki neposredno vodita na prvenstvo. Poleg najboljših dveh iz osmih skupin bodo napredovale tudi štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Prvenstvo (10.-26. januar 2020) bodo prvič gostile tri države: Avstrija (Dunaj, Gradec), Švedska (Göteborg, Stockholm) in Norveška (Trondheim). Na njem bo prvič nastopilo 24 ekip. Avstrija, Švedska, Norveška in evropski prvak Španija so na turnir že uvrščene.

Vse tekme prvega in drugega kroga kvalifikacij bodo na sporedu med 24. in 28. oktobrom 2018, tretjega in četrtega med 10. in 14. aprilom 2019, petega in šestega pa med 12. in 16. junijem 2019.

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Prvič bo na evropskem prvenstvu nastopilo 24 moštev in s tem je tudi nov sistem žreba. V naši skupini smo zagotovo favoriti mi in ne bi bilo korektno, če bi rekli kakorkoli drugače. Iskreno ne poznam dobro rokometa v teh državah, saj niso del skupine ekip, na katere ponavadi mislimo in spremljamo, morda z izjemo Nizozemske, ki vedno bolj napreduje. Slovenija ne bi smela imeti težav z uvrstitvijjo na EP 2020."

Vid Kavtičnik, kapetan Slovenije: "Dobili smo zelo premagljive tekmece, ki so na papirju morda slabši, a bomo morali vseeno na vsaki tekmi dati vse od sebe in si ne privoščiti nobenega podcenjevanja. Naš edini cilj je prvo mesto in uvrstitev na evropsko prvenstvo, čeprav moramo najprej z mislimi ostati pri kvalifikacijah za SP 2019 proti Madžarski, saj si želimo nove uvrstitve na svetovno prvenstvo, ki nam lahko prinese tudi preboj ali kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu."



KVALIFIKACIJE ZA EP 2020

Skupina 1: Nemčija, Poljska, Izrael in Kosovo;

Skupina 2: Hrvaška, Srbija, Švica in Belgija;

Skupina 3: Makedonija, Islandija, Turčija in Grčija;

Skupina 4: Slovenija, Nizozemska, Latvija in Estonija;

Skupina 5: Belorusija, Češka, BiH in Finska;

Skupina 6: Francija, Portugalska, Litva in Romunija;

Skupina 7: Madžarska, Rusija, Slovaška in Italija;

Skupina 8: Danska, Črna gora, Ukrajina in Ferski otoki.

24./25. oktober 2018: Slovenija - Latvija

27./28. oktober 2018: Estonija - Slovenija

10./11. april 2019: Nizozemska - Slovenija

13./14. april 2019: Slovenija - Nizozemska

12./13. junij 2019: Latvija - Slovenija

15./16. junij 2019: Slovenija - Estonija

A. V.