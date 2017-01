Slovenci z roba poraza do sladke točke

Izenačujoči gol dosegel Blaž Janc

17. januar 2017 ob 13:38,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 19:07

Metz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Metzu remizirali s Tunizijo (28:28), potem ko so še šest minut pred koncem zaostajali za pet (!) golov.

Izenačujoči gol je osem sekund pred koncem dosegel Blaž Janc. Slovenci tako ostajajo neporaženi.

Slovenija je sicer dobro odprla tekmo in dobila prvi polčas s 15:13. Selektor Veselin Vujović je nato napravil nekaj menjav, po katerih pa je Tunizija postajala vse bolj razigrana, medtem ko Slovencem ni steklo. Ko je Aymen Toumi v 55. minuti povišal na 28:23, je kazalo, da je dvoboj odločen.

A Slovenci so pokazali pravi značaj in se na krilih obramb Matevža Skoka vrnili. V končnici sta se s po dvema goloma izkazala Miha Zarabec in Blaž Janc. Enega je dodal Darko Cingesar. Slovenija bo v četrtek za prvo mesto v skupini igrala s Španijo.

Slovenski selektor Veselin Vujović je v "začetni" postavi naredil kar nekaj menjav. Na igrišče je poslal naslednjo sedmerico: Urh Kastelic, Darko Cingesar, Blaž Janc, Nik Henigman, Blaž Blagotinšek, Miha Zarabec in Vid Kavtičnik.

Trije zaporedni goli Kavtičnika

Janc je dosegel prvi slovenski gol na tekmi, potem ko je zaključil protinapad za 1:1. Tunizijci so v uvodnih minutah trikrat povedli, a so Slovenci s tremi zaporednimi goli Vida Kavtičnika v 6. minuti povedli s 4:3. Sledilo je nekaj zapravljenih slovenskih napadov, razbranil se je vratar Makrem Missaoui, tako tako da so Tunizijci v 10. minuti povedli s 6:4. A Slovenci so odgovorili z goloma Kavtičnika in Zarabca, po ukradeni žogi in zadetku Nika Henigmana pa je semafor kazal 7:6 za Slovenijo. Malo kasneje je Henigman dodal še drugi gol za 8:6.

Rdeči karton za Issama Teja

Po izenačenju na 10:10 je dvakat zapored zadel Janc. Obakrat je podal Zarabec, ki je v 20. minuti "izsilil" rdeči karton za Issam Teja. Robustni krožni napadalec je namreč slovenskega organizatorja igre pokosil s komolcem, tako da sta mu litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika pokazala rdeči karton.

Ob polčasu 15:13

Slovenci so v nadaljevanju držali dva zadetka prednosti. Ko je Borut Mačkovšek z golom pod prečko povišal na 15:12 (27.), je moral tunizijski selektor Hafedh Zouabi vzeti minuto odmora. Ni bistveno pomagala, saj je Slovenija na polčas odšla s +2 (15:13). Kavtičnik je dosegel šest golov.

Tunizija hitro izenačila

Drugi polčas je Vujović začel z Borutom Mačkovškom, Juretom Dolencem in Matejem Gabrom na črti. Tunizijci so hitro izenačili na 15:15, nato pa je Cingesar zabil prvi slovenski gol v tem delu (16:15). Slovenci so v 37. minuti po golu Mateja Gabra povedli s +2 (19:17), a so Tunizijci hitro izenačili. Največ težav je Sloveniji povzročal Mosbah Sanai, ki je zabil osem golov.

Tunizijci v 55. minuti do +5

Razpoloženi Tunizijci so v 40. minuti ušli na +2 (21:19), Slovencem pa igra v napadu ni stekla. Očitno nerazpoložen je bil Dolenec, ki ga je Vujović zamenal s Kavtičnikom. A to še ni bilo vse. Po zadetku Amineja Bannourja za 23:20 v 45. minuti je moral Vujović vzeti minuto odmora. Ni pomagala. V 50. minuti je vratar Missaoui z golom v prazna vrata zabil za +3, malo kasneje pa je Sobhi Saied povišal na 26:22. Slovenska obramba je bila premalo čvrsta, saj so jo Tunizijci brez večjih težav prebijali. In ko je Aymen Toumi v 54. minuti povišal na 28:23, se je zdelo, da je dvoboj odločen.

"Cepelin" Zarabca in Janca za remi

A Slovenci se niso predali. Z dvema goloma Zarabca in enim Cingesarja so se pred zadnjo minuto približali le na zadetek zaostanka (28:27). Saied je pol minute pred koncem zapravil napad. Sledil je slovenski napad, v katerem sta Zarabec in Janc sedem sekund pred koncem"predrzno" izvedla "cepelin" za izenačenje.

Skupina B, 4. krog

SLOVENIJA - TUNIZIJA 28:28 (15:13)

Kavtičnik 7 Sanai 8 Janc 6 Bannour 5 Zarabec 4 Saied 3 Henigman 3 Toumi 3 Cingesar 2 Tej 2 Blagotinšek 1 Chouiref 4 Marguč 1 Missaoui 1 Dolenec 1 Youssef 1 Mačkovšek 1 Hosni 1 Gaber 1 Kodrin 1 Sedemmetrovke: 4/4; 0/1 Izključitve: 10 min; 6 min



Danes ob 20.45:

ANGOLA - ISLANDIJA

Sreda ob 20.45:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: SLOVENIJA 4 3 1 0 +25 7 ŠPANIJA 3 3 0 0 +31 6 MAKEDONIJA 3 2 0 1 +6 4 TUNIZIJA 4 0 2 2 -9 2 ISLANDIJA 3 0 1 2 -7 1 ANGOLA 3 0 0 3 -46 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

M. L., A. V.