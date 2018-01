Slovenci želijo v četrtfinale - za uvod v razprodanih Stožicah proti Srbom

Vseh 12 kapetanov predstavilo cilje pred začetkom EP-ja

29. januar 2018 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V dvorani Stožice se je predstavilo vseh 12 reprezentanc, ki bodo sodelovale na evropskem prvenstvu v futsalu. Uvodna tekma prvenstva bo ob 18.00 med Slovenijo in Srbijo.

Organizatorji so sporočili, da je uvodna tekma razprodana, pričakujejo več kot 10.000 gledalcev, med njimi tudi prvega moža Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, nekdanjega portugalskega nogometnega zvezdnika Luisa Figa in nekdanjega srbskega reprezentanta Dejana Stankovića. Na prvenstvu bo skupno 20 tekem.

Preboj v četrtfinale je bil največji uspeh slovenske vrste na petih EP-jih, ki se jih je Slovenija udeležila. Med najboljših osem so Slovenci prišli pred štirimi leti v Belgiji, kjer so izbranci Andreja Dobovičnika edini premagali Italijane, poznejše prvake stare celine. Prav azzurri so drugi tekmec Slovenije v skupini A.

Zadnjič na evropskem prvenstvu 12 ekip

Prvenstvo v Sloveniji bo enajsto po vrsti in zadnje na dve leti (odslej bodo na sporedu na štiri leta). Na njem bo zadnjič nastopilo 12 reprezentanc, na naslednjem leta 2022 bo 16 ekip. V kvalifikacijah je igralo 47 evropskih reprezentanc, Slovenija je bila kot gostiteljica neposredno uvrščena na EP, prvič pa sta v boju za preostalih 11 mest na zaključnem turnirju sodelovala tudi Nemčija in Kosovo.

Po prvem delu kvalifikacij, glavnem delu in dodatnih kvalifikacijah bodo v Ljubljani nastopali Slovenija (najboljši dosežek na EP-ju - četrtfinale 2014), Italija (prvak 2003 in 2014), Azerbajdžan (4. mesto 2010), Ukrajina (podprvak 2001 in 2003), Portugalska (podprvak 2010), Španija (prvak 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Kazahstan (3. mesto 2016), Rusija (prvak 1999), Francija (prvi nastop), Poljska (skupinski del 2001), Romunija (četrtfinale 2012 in 2014) in Srbija (4. mesto 2016).

Slovenci podrobno analizirali igro Srbije

Slovenija ima v skupini A negativno razmerje zmag in porazov s Srbijo in Italijo, toda v slovenskem taboru se nikakor ne predajajo vnaprej. Vse misli so usmerili v Srbe.

"Do zdaj smo gledali samo Srbijo. Veliko poudarka smo dali na njihove prekinitve, uigrane akcije iz avta in kota. Vsi poudarjajo, da jim manjkata dva ključna igralca, toda to nas ne sme zavesti. Moramo gledati nase in odigrati po najboljših močeh. Vemo pa, da imajo Srbi še druge kakovostne igralce, igrajo v močnih klubih in so zelo nevarni. Ne bi se preveč zanašal na to, da manjkata dva igralca," je pojasnil kapetan Slovenije Igor Osredkar, ki se je tako kot preostali kapetani in selektorji predstavil medijem v Stožicah.

Španci favoriti prvenstva

Udeleženci so se tudi fotografirali z lovoriko za prvaka. Glavni favorit prvenstva je Španija, sedemkratna evropska prvakinja, ki bo igrala v skupini D z Azerbajdžanom in Francijo. V skupini B bodo Rusija, Kazahstan in Poljska, v skupini C pa Portugalska, Ukrajina in Romunija.

Izjave vseh kapetanov pred začetkom evropskega prvenstva

Skupina A:

Igor Osredkar, kapetan Slovenije: "Pripravljeni smo dobro. Zdravi smo vsi, v ekipi je dobro vzdušje. Naš cilj je napredovati iz skupine in k temu bomo težili. Že na prvi tekmi si bomo skušali vsaj deloma zagotoviti napredovanje, kar je naš prvi cilj."

Marko Perić, kapetan Srbije: "Zagotovo je naš cilj, da napredujemo iz skupine. Če bomo napredovali, bomo naleteli na Rusijo ali Kazahstan, torej bo zelo težko. Toda moramo iti tekmo za tekmo in biti osredotočeni le na tekme, ki sledijo. Branimo četrto mesto, toda to ni naš cilj. Za nas je velik uspeh, da smo se prebili na EP. Imamo pa težko skupino, skozi katero bomo težko napredovali. Toda cilj je vendarle napredovanje, kar bo več, bo odlično."

Gabriel Lima, kapetan Italije: "Italija je vedno Italija. Prvenstvo začenjamo z mislijo, da ga tudi osvojimo. Zdaj pa imamo precej mladih igralcev, ki še niso igrali na EP-ju. Prva tekma bo tako zelo težka, ampak razmišljamo tekmo po tekmo. Ne razmišljamo še o četrtfinalu, polfinalu, finalu. Mislimo na tekmo s Srbijo, pozneje se bomo osredotočili na Slovenijo. Seveda smo se tudi že njej posvetili, toda moramo biti povsem osredotočeni na prvi obračun. Če ne bomo, potem bomo izpadli. Videli bomo, kako bosta igrali Slovenija in Srbija na uvodni tekmi, potem se bomo odločili, kako igrati. Prvi favorit prvenstva zame pa je Španija. Vedno Španija. Ima najboljšo ligo, najboljšo ekipo, je sedemkratni evropski prvak. Vsi drugi smo slabši."

Skupina B:

Vladislav Šajahmetov, kapetan Rusije: "Glavni cilj je enak kot prej, torej osvojiti prvenstvo. Vsako prvenstvo pa je težje kot prejšnje, zato pričakujem, da bo tudi to težje kot v Srbiji."

Marcin Mikolajewicz, kapetan Poljske: "Pričakujemo in želimo si odigrati dve dobri tekmi. Imamo težko skupino z Rusijo in Kazahstanom. Vemo, da lahko presenetimo. Vse je mogoče. Naša forma je zelo dobra. Na EP smo čakali od leta 2001. To je za nas velik trenutek. Veseli smo, da smo tu, zaslužili smo si."

Cacau, selektor Kazahstana: "Želimo si pripraviti presenečenje. Pričakujemo dobro igro in lep turnir. Igrali bomo z našo najboljšo taktiko, Higuita in Douglas sta v dobri formi."

Skupina C:

Emil Raducu, kapetan Romunije: "Za nas je glavni cilj dobiti eno tekmo in se prebiti v četrtfinale. Mislim pa, da imamo zelo težko skupino z Ukrajino in Portugalsko in bo za nas zelo zahtevno udejanjiti cilje in želje."

Ricardinho, kapetan Portugalske: "Najpomembneje je, da igramo dobro od začetka. Na prejšnjem EP-ju nismo bili prvi v skupini in smo se potem morali soočiti z evropskimi prvaki Španci. Letos bomo poskusili zmagati v skupini in korak za korakom poskusili priti do finala. Prvenstva so vedno boljša, organizacija je boljša, ekipe imajo vedno večjo kakovost, toda delali smo trdo, da ne bo kakšnega presenečenja v naši skupini."

Jevgen Ivanjak, kapetan Ukrajine: "Prišli smo se pokazat in ugotovit, kam sodimo. Pred tremi dnevi smo igrali prijateljsko tekmo s Kazahstanom, tekma se je končala neodločeno. Videli smo, kaj moramo popraviti. Veselimo se tekem v izjemni dvorani z lepim igriščem."

Skupina D:

Carlos Ortiz, kapetan Španije: "Upam, da bomo spet prvaki. Vsi igralci smo v dobri formi, trudili se bomo dati največ in upamo, da bomo zmagali. Rusija, Italija in Portugalska so na isti ravni kot mi, toda tudi drugi, kot so Ukrajina, Azerbajdžan, Slovenija, lahko vsi zmagajo na eni tekmi."

Rizvan Farzalijev, kapetan Azerbajdžana: "Priprave smo začeli pred enim mesecem. Petič v zgodovini smo na EP-ju. Azerbajdžan je pripravljen. Med treningi oziroma pripravami smo odigrali dve prijateljski tekmi. Bomo na visoki ravni. Pripravljeni smo."

Djamel Haroun, kapetan Francije: "Veseli smo, da smo tu. Radi bi dokazali, da nismo na EP-ju po pomoti. Zaslužimo si biti tu. Nimamo pričakovanj, pritisk je na tekmecih, ki so močni. Tu smo, da uživamo, da dobimo izkušnje, pa tudi, da igramo, kot znamo."

Skupina A

Torek ob 18.00:

SLOVENIJA - SRBIJA

Četrtek ob 20.45:

SRBIJA - ITALIJA

Sobota ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA



Skupina B

Torek ob 20.45:

RUSIJA - POLJSKA

Četrtek ob 18.00:

POLJSKA - KAZAHSTAN

Sobota ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



Skupina C

Sreda ob 18.00:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA

Petek ob 20.45:

ROMUNIJA - UKRAJINA

Nedelja ob 18.00:

UKRAJINA - PORTUGALSKA



Skupina D

Sreda ob 20.45:

ŠPANIJA - FRANCIJA

Petek ob 18.00:

FRANCIJA - AZERBAJDŽAN

Nedelja ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA



Četrtfinale

Ponedeljek, 5. februarja, ob 18.00:

A1 - B2



Ob 21.00:

A2 - B1

Torek, 6. februarja, ob 18.00:

C1 - D2



Ob 21.00:

C2 - D1

Polfinale, četrtek, 8. februarja

Tekma za 3. mesto, sobota, 10. februarja, ob 18.00

Finale, sobota, 10. februarja, ob 20.45

